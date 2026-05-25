Delegado Millones pide querella tras violento ataque en estación Valencia de Quilpué: “Pudo haber significado incluso su muerte”

Nuevos antecedentes surgieron respecto al violento hecho registrado durante la tarde de este domingo 24 de mayo en la estación Valencia del Tren Limache - Puerto, en Quilpué, donde un grupo de antisociales detuvo un tren para rayarlo y terminó agrediendo a un pasajero de 21 años que intentó increparlos por su actuar.

Tal como informó oportunamente Puranoticia.cl, el hecho ocurrió a las 17:12 horas del domingo, cuando seis individuos activaron el freno de emergencia del tren XT-06 con el objetivo de realizar rayados en la estructura de la máquina. En medio de la situación, uno de los antisociales atacó a un joven pasajero de 21 años, quien debió ser asistido por personal SAMU y posteriormente trasladado a un recinto asistencial.

A raíz de lo ocurrido en la jornada dominical, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, se refirió al ataque registrado en el servicio ferroviario regional, señalando a Puranoticia.cl que “es un hecho lamentable cometido por seis delincuentes, porque no se puede tipificar de otra forma, ya que hay uso de un arma”.

En esa línea, explicó que “lo que hemos pedido es que Metro se querelle y también le hemos pedido a la Seremi de Seguridad si está dentro de sus competencias querellarse, no por el grafiti, sino que uno podría identificar un cuasidelito de homicidio, que es distinto el escenario”, agregando que “no es lo mismo sancionar a una persona porque hizo un grafiti, que eventualmente un posible crimen”.

Respecto a las acciones judiciales que podrían impulsarse tras este episodio en la Ciudad del Sol, la autoridad regional indicó que “confío que al menos Metro se querelle y persigamos las responsabilidades de estas personas, que no solamente afectaron a una propiedad pública, sino que también dañaron a una persona, por el único hecho de haber protegido que no fuera grafitiado o rayado este transporte”.

Consultado por las medidas que se deberían adoptar para prevenir situaciones similares en el futuro, Millones sostuvo que “debemos tener una mejor coordinación con Carabineros y con EFE”, precisando además que “fue un hecho aislado en Valencia, pero obviamente se requiere reforzar las medidas de seguridad con Metro, que tiene guardias privados y tenemos que fortalecer el tema de cámaras también”.

Finalmente, el Delegado Presidencial Regional subrayó que “esto es un mensaje. Si bien, es cierto que uno resalta la valentía y el coraje de este joven, de solo 21 años, esto pudo haber significado incluso su muerte”, haciendo además “un llamado al autocuidado, que cuando ocurran estos hechos, denunciar y para eso Metro debe tener cámaras para identificar a aquellos que cometen este tipo de delitos”.

Cabe recordar que desde la empresa EFE Valparaíso condenaron el ataque ocurrido en la estación Valencia de Quilpué y anunciaron la presentación de acciones legales, además de poner a disposición los registros de las cámaras de televigilancia para intentar identificar a los responsables del hecho que pudo haber derivado en una tragedia.

PURANOTICIA