Femicidio frustrado en San Antonio: en prisión preventiva queda hombre acusado de dispararle a su expareja en feria libre

Un femicidio frustrado se registró en una feria libre de la población 30 de Marzo, ubicada en la comuna de San Antonio, donde una mujer de 51 años, de nacionalidad chilena, resultó gravemente herida tras recibir múltiples impactos de bala.

El hecho está siendo investigado por detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), San Antonio, quienes determinaron que los disparos se registraron en su tórax.

La inspectora de la unidad especializada, Constanza Norambuena, señaló que en el lugar "se realizó trabajo del sitio del suceso, búsqueda de cámaras de seguridad, obtención de evidencia balística, declaración de la víctima y de testigos".

Por el momento, se ha establecido también que el imputado por este hecho es su expareja, quien habría percutado los disparos con un arma artesanal. Tras su audiencia de formalización, el sujeto quedó con la medida cautelar de prisión preventiva.

En tanto, desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género señalaron que "rechazamos categóricamente el grave hecho de violencia de género ocurrido en San Antonio. Una vez tomamos conocimiento del caso, nos pusimos a disposición de la familia para ofrecer la representación jurídica y acompañamiento psicosocial".

De igual forma, indicaron que "reiteramos el llamado a denunciar hechos de violencia de género a través del 133 de Carabineros y el 134 de la Policía de Investigaciones. Asimismo, recordamos que nuestro número 1455 SernamEG Te Orienta, entrega atención gratuita y confidencial disponible todos los días del año, de 8:00 a 00:00 horas".

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