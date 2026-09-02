Delegado Millones pide que investigación a Enap "llegue a fondo" y que aplique "sanciones máximas" a quienes alteraron reportes

La controversia por las diferencias detectadas entre la metodología utilizada por la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y aquella establecida por la autoridad ambiental continúa generando reacciones en la región de Valparaíso. Mientras avanzan las investigaciones para determinar eventuales responsabilidades, desde la Delegación Presidencial Regional se planteó la necesidad de que el caso sea esclarecido por completo y que, de acreditarse irregularidades, se apliquen las máximas sanciones.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, sostuvo a Puranoticia.cl que "Enap debe ser un buen vecino y, hasta este momento, ha tenido dificultades. Es una empresa muy importante y estratégica, y la justicia –que es la que abrió la investigación y a la que se le entregaron las actas de los directorios, mientras en paralelo está la investigación de la Superintendencia– si constata que se alteraron los datos de las emisiones para obtener un bono, claramente eso es criminal".

Más allá de las eventuales consecuencias que pudiera establecer la justicia, Millones apuntó al daño institucional que provocan este tipo de situaciones, aseverando que "el daño mayor es que se le hace un daño a una empresa del Estado. Entonces la gente dice que gracias a Dios esa alteración no nos afectó en las divisiones".

Al advertirle que esta situación es aún desconocida y que por eso hay una indagatoria en curso, expuso que "en todas las estaciones que tenemos no pasaron la norma (de emisiones), porque de lo contrario se hubiera levantado la alerta". Vale recordar que la declara las alertas es justamente la Delegación Presidencial Regional.

En esa línea, enfatizó que el caso también plantea un problema de credibilidad respecto del funcionamiento del sistema de fiscalización y cumplimiento ambiental, especialmente por tratarse de una empresa perteneciente al Estado.

"Pero aún así, me decían: mire delegado, lo más importante es que el Estado dé el ejemplo (...) y si funcionarios de una empresa del Estado alteran los datos de emisiones, ¿qué podemos esperar de una empresa privada? Ese es el punto central que nos pone un punto de poca credibilidad en el sistema. Por eso que es tan importante que la investigación llegue a fondo y se establezcan las sanciones máximas porque se le hace daño a una empresa del Estado", sostuvo el delegado Manuel Millones.

TENSIÓN CON MUNICIPIOS

La primera autoridad de Gobierno en la Quinta Región también abordó con Puranoticia.cl la relación histórica entre Enap y las municipalidades del territorio, reconociendo que se trata de un vínculo que ha estado marcado por diferencias y tensiones.

"La empresa siempre ha tenido tira y afloja con los municipios. Esto pasó con Sumonte (exalcalde de Concón). Siempre ha sido de relaciones tensas. Cuando estaba el alcalde Sumonte era una relación tensa", recordó.

De igual forma, el líder del Ejecutivo regional afirmó que "Enap ha sido una fuente de contaminación permanente, pero han hecho inversiones relevantes y significativas que hay que reconocerlas. No es suficiente porque claramente aún sigue siendo una fuente emisora importante dentro del conjunto del parque industrial, que es Concón, Quintero y Puchuncaví. Tú sabes que el Plan de Descontaminación aborda las tres comunas y hoy día la que tira a la baja, la que produce más emisiones, es Enap".

PIDE MÁS INVERSIONES

Frente a este escenario, el delegado presidencial señaló que desde el Gobierno se ha planteado la necesidad de que Enap incremente sus esfuerzos para reducir sus emisiones y mejorar las condiciones ambientales del territorio.

"Hemos hablado con la Ministra de Energía y con las personas vinculadas al Gobierno, de que hay que exigirle más a Enap, de que haga más inversiones para capturar todas las emisiones que tienen y mejoremos la calidad del aire", sostuvo.

La autoridad también puso el foco en la particular relación que existe entre la empresa y las comunidades donde está emplazada, diciendo que "Enap da mucho trabajo a las comunidades, hay poblaciones vinculadas incluso. Entonces hay una relación de pertenencia con la empresa. La gente quiere a la empresa Enap, pero lo que se les pide es que sean mejores vecinos, y ahí el desafío de nuestro Gobierno y de los ejecutivos es dar respuesta a esa demanda de la ciudadanía, que cumplan con la norma y que hagan un esfuerzo de inversión importante", planteó.

Finalmente, el delegado Millones utilizó el cierre de la fundición de Codelco Ventanas como referencia para graficar que la exigencia a Enap no pasa por poner término a sus operaciones, sino por avanzar en inversiones que permitan disminuir su impacto ambiental: "Recordemos que Codelco Ventanas cerró la fundición, y ¿qué significa cerrar una fundición histórica? Aquí no se pide que cierre la refinería, pero sí se pide que hagan inversiones significativas para mejorar la calidad del aire y mejorar la relación con los vecinos", concluyó la autoridad regional.

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