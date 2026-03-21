Delegado Millones impulsa ante el MOP proyectos de infraestructura para Carabineros en la región de Valparaíso

Una intensa agenda de trabajo ha tenido este sábado 21 de marzo el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien a las 8:00 horas sostuvo una reunión con la jefa de la Zona Valparaíso de Carabineros, general Patricia Vásquez, a quien le expresó sus sentidas condolencias por la muerte del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla, quien fue baleado en la cabeza el pasado 11 de marzo tras una fiscalización por consumo de alcohol en la vía pública en Puerto Varas.

Luego, la autoridad regional se reunió en el Barrio Puerto con el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, quien –entre otras materias– llegó hasta la ciudad de Valparaíso para abordar iniciativas de mejoras de infraestructura para Carabineros, con miras a reforzar su trabajo en la prevención y persecución de delitos e incivilidades.

Entre varios temas, el representante del Presidente José Antonio Kast en la región expresó, junto a la General de Carabineros, la importancia de potenciar y ampliar las escuelas de formación de la institución, las cuales podrían albergar una mayor dotación de uniformados y así contar con más policías en nuestras calles.

Millones explicó que "conversamos sobre el mayor dolor de los chilenos, que es la inseguridad. Abordamos distintas iniciativas que tienen que ver con fortalecer el rol de seguridad. El ministro le ha expresado a la general de la V Zona, Patricia Vázquez, que el Presidente de la República tiene una especial preocupación en lo que se refiere a la infraestructura para que los carabineros trabajen de manera digna y segura".

Por eso, comentó que "conversamos sobre distintos proyectos de la región que está impulsando el MOP como unidad técnica, es decir, quien asesora y lidera los proyectos de licitación. Se le ha planteado al ministro una preocupación que necesitamos ampliar la Escuela de Carabineros para que la región tenga más dotación. También hemos abordado otras infraestructuras, como es fortalecer el Barrio Puerto, trasladando el edificio de la Jefatura Policial a ese sector".

El Delegado Presidencial subrayó que son noticias que alegran, ya que “el ministro ha mostrado una disposición de colaborar con aquellos cuarteles más pequeños, más precarios, en las zonas más apartadas de la región. Hemos quedado muy contentos como delegado presidencial, como representante del Presidente de la República, con su visita y con los compromisos de trabajo coordinados, donde por cierto, también tendrá un espacio, en este caso, la Gobernación Regional”.

En tanto, Martín Arrau señaló que "es donde el Estado de Chile tiene que ser más presente, a través del Ministerio de Obras Públicas, en este caso en la construcción de infraestructura que le dé más seguridad a los chilenos, y muestre ese apoyo y necesidad de mayor orden y seguridad, que es un mandato claro del Gobierno del Presidente José Antonio Kast".

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