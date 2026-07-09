Delegado Millones endurece el tono contra municipios por Pro-Empleo: "Les es más cómodo tener mano de obra barata"

Los cuestionamientos al funcionamiento de los programas Pro-Empleo continúan abriendo nuevos flancos en la región de Valparaíso. Luego que Puranoticia.cl expusiera que estos planes –concebidos como una herramienta de emergencia– hoy permiten que cientos de beneficiarios desarrollen funciones administrativas en municipios, el debate comenzó a centrarse no sólo en el diseño del programa, sino también en el rol que han tenido las propias administraciones comunales en su ejecución los últimos años.

En conversación con Puranoticia.cl, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, apuntó directamente a los municipios y sostuvo que parte importante del problema radica en que éstos han mantenido durante años a trabajadores desempeñando funciones permanentes bajo un sistema pensado para ser transitorio.

En ese sentido, afirmó que "es un problema estructural. Este es un plan que fue bien inspirado cuando nace, que nace para abordar una emergencia laboral, coyuntural, pero que se eternizó, fundamentalmente porque hay personas que llevan décadas trabajando en estos empleos precarios de media jornada, que empezaron con $150.000 y hoy día van en $300.000 pagados a media jornada y $600.000 a jornada completa. Sin embargo, estos empleos eran por un año o seis meses, pero cuando hay gente que lleva 10 o 15 años en estos planes estás eternizando la pobreza".

La autoridad regional recordó que "incluso la Contraloría tuvo que intervenir porque hay gente que tenía 60 o 70 años, que obviamente era un alivio para ellos este ingreso, pero se desvirtuó el programa. Y además, las distintas instancias que han participado tampoco se preocuparon de poder capacitarlos para reinsertarlos al mundo laboral porque, además, hay un número no menor de gente joven".

Millones continuó diciendo que "entonces –como lo revelan en su nota– este plan para una Municipalidad es mucho más cómodo y de menor gasto, porque el Estado le está subsidiando mano de obra para funciones propias. Este es el tema porque tú estás subsidiando mano de obra para una función para la cual tú tendrías que desembolsar recursos municipales. Ese es el tema de fondo. Entonces es evidente que tocamos fondo y tenemos que reinventar el plan. Si tú tienes una estudiante en práctica que hace una buena pega, tú no puedes tenerla en práctica por 10 años".

Precisamente por ello, formuló un emplazamiento a las administraciones comunales, señalándoles que "aquí la invitación a los municipios es que si tienen un trabajador o trabajadora que lleva 10 años y se abre un cupo o una posibilidad de contrata –que es decisión municipal– o de honorarios, dale la oportunidad a ese trabajador o trabajadora que lleva años. Pero no es así. Tú contratas a otros y a ese hombre que ejerció labores administrativas en reparticiones municipales, incluso haciendo el aseo en la ciudad, lo sigues condenando a hacer la misma pega por menos plata".

El Delegado Presidencial fue aún más crítico al sostener que los municipios no pueden restarse de esta discusión, cuestionando "¿cómo no se van a preocupar alcaldes o alcaldesa del país –y de la región, por cierto– de ese trabajador que lleva años, que ha dado compromiso de hacer la misma pega que un funcionario de planta, pero con un tercio del sueldo? ¿Por qué no se les da la oportunidad? Yo creo que hay que abordarlo porque me parece que no se puede tirar la pelota al lado. No se puede decir que la culpa es del Gobernador o del Delegado. Aquí es un tema de todos".

"Aquí hablo vehementemente porque no te puede resultar indiferente que un trabajador lleve 15 años trabajando en la calle, haciendo el aseo y tú no le das la oportunidad. (...) Para los alcaldes les es más cómodo tener una mano de obra barata –perdón el término– que destinar los recursos que signifique su trabajo", lanzó la autoridad.

Respecto de una eventual salida a esta problemática, el representante del Presidente Kast en la región planteó que "lo primero es que aquellas personas que tengan competencias, o les generamos las competencias o los municipios deberían tener un plan para insertarlos. Creo que eso es lo primero, darles la oportunidad preferente a ese trabajador o trabajadora para que cumpla un rol con un sueldo municipal. Y aquellas personas que no tienen competencias, dárselas y derivarlos a otros organismos que tienen más carencias, por ejemplo Conaf. ¿Por qué no el problema que tuvimos con los cortafuegos o la limpieza de quebradas?".

Las declaraciones del Delegado Presidencial vuelven a tensionar el debate sobre el futuro del Programa Pro-Empleo, esta vez trasladando parte importante de la responsabilidad hacia los municipios, a los que llamó a dejar de utilizar estos cupos únicamente como una alternativa de menor costo y a generar oportunidades para que quienes llevan años desempeñando funciones permanentes puedan acceder a empleos estables y con mejores condiciones laborales.

PURANOTICIA