Delegado Millones deriva a Cancillería el megaproyecto ferroviario que busca unir Mendoza con la región de Valparaíso

Un nuevo corredor bioceánico que busca conectar Argentina y Chile mediante un túnel ferroviario transandino, una red de transporte de carga y pasajeros y un puerto de exportación en la costa de la región de Valparaíso, continúa generando interés entre autoridades y actores vinculados a la integración física entre ambos países. La iniciativa privada, impulsada por un consorcio chileno-singapurense, contempla una multimillonaria inversión destinada a unir Mendoza con la comuna de La Ligua, facilitando la salida de productos sudamericanos hacia los mercados del Asia-Pacífico.

El proyecto considera la construcción de un túnel ferroviario bajo la cordillera de Los Andes, una nueva conexión férrea hacia la provincia de Petorca y un terminal portuario en Longotoma, además de infraestructura complementaria para el transporte de carga y pasajeros. Sus impulsores han señalado que la iniciativa sería financiada íntegramente con capitales privados y que podría acogerse a mecanismos contemplados en acuerdos de integración entre Chile y Argentina, lo que facilitaría su tramitación.

Respecto de esta propuesta, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, entregó mayores antecedentes sobre la información que ha recibido hasta ahora, señalando a Puranoticia.cl que "este proyecto tiene la particularidad de que parte en Argentina y termina en La Ligua. Es un proyecto de tren subterráneo que atraviesa nuestra cordillera, después viene por superficie y antes de llegar a La Ligua, los ductos se soterran y aparecen bajo el mar a 1 kilómetro".

"Este puerto y esta carga de tren sólo es para grano", agregó Millones, quien sostuvo que "aquí se mueve una cantidad impresionante de granos de Argentina, Brasil y otros países, y por tanto, ese sería el único objeto de este tren de carga y pasajeros".

Asimismo, la máxima autoridad regional explicó que "por cierto que nosotros vamos a hacer una presentación formal con autores nacionales y regionales para conocer la seriedad de la iniciativa, además de conocer quién está detrás de este proyecto", añadiendo que "ciertamente se da cuenta que son capitales extranjeros".

Millones también abordó uno de los aspectos que más inquietudes genera respecto de la propuesta, indicando que "nos han dicho que no requieren subsidio y han señalado que este proyecto pueda ampararse en el tratado de amistad que no exigiría un sistema de ingreso a evaluación ambiental", razón por la cual subrayó que "es súper relevante que aquí tengamos a la Cancillería presente".

En ese sentido, el Delegado Presidencial Regional informó que "le he derivado este proyecto a la Cancillería para que lo evalúen y nos den la respuesta a este tipo de requerimientos, en el sentido que esta iniciativa tendría una tramitación más rápida", precisando que se habla de que es más rápida "en el sentido de que no ingresaría a evaluación ambiental, pero por cierto que requiere de otros permisos".

Finalmente, manifestó que "vamos a hacer una presentación formal en las próximas semanas, a autoridades regionales y nacionales, para conocer el detalle de este proyecto que tuve la oportunidad de conocer en profundidad".

De esta manera, mientras los promotores del megaproyecto entre Chile y Argentina continúan buscando respaldos institucionales para avanzar con la iniciativa, las autoridades regionales iniciarán un proceso de revisión destinado a conocer con mayor profundidad los alcances técnicos, financieros y regulatorios de un proyecto que, de concretarse, podría transformar a la región de Valparaíso en uno de los principales puntos de conexión logística entre Sudamérica y los mercados del Asia-Pacífico.

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