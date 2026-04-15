Delegado Millones apuesta por "armonizar" el trabajo de los puertos de San Antonio y Valparaíso en inédito encuentro Folovap

Un hito importante se registró en la 213° sesión del Foro Logístico de Valparaíso (Folovap), efectuada esta semana. Se trata de la primera vez que, desde la creación de esta instancia en 2004, el foro cuenta con la presencia conjunta de autoridades regionales y seremis vinculados a la actividad logística-portuaria.

Durante el encuentro se realizó una presentación introductoria sobre el rol de Folovap como un espacio de articulación público-privada de la cadena logística del sistema local. Posteriormente, se abordaron lineamientos generales de trabajo, la importancia de establecer canales de comunicación permanentes que permitan una mejor coordinación entre el sector público y los actores logísticos-portuarios, y sobre los avances de la ampliación portuaria en Valparaíso.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, señaló que “tenemos que estar de la mano con las autoridades que tienen que ver con el desarrollo portuario, público y privado (…) para buscar entendimiento y respuestas a sus demandas, que son legítimas, por cierto. Por eso, es que yo creo que ha sido tremendamente importante concurrir con tres seremis, de Seguridad, de Transporte y de Obras Públicas (…) y voy a incorporar en la próxima sesión a Salud, ya que tiene mucho que ver con la permisología que también dan los agentes de aduana”.

La autoridad regional añadió que "falta complementar o armonizar el trabajo de ambos puertos -San Antonio y Valparaíso-, es lo primero que uno observa. Los puertos compiten, pero es poco comprensible que temas como la seguridad y la conectividad no sean parte de una agenda común. Mi rol será ese, de unir la mirada de ambos puertos, con todas sus particularidades, para abordar esos desafíos comunes, como el narcotráfico, el contrabando, la seguridad y también la permisología, porque el trabar o frenar una inversión tiene repercusión directa en el valor de la carga o en el usuario. Entonces, tenemos una tremenda oportunidad a partir de este foro y con nuestra presencia como Gobierno”.

De igual manera, Braulio Cubillos, presidente de Folovap y director regional de Aduanas Valparaíso, comentó que “constituye una visita muy importante, porque además de contar con su presencia, contamos con una señal, como foro logístico, que nos deja muy tranquilos respecto de cuáles son los intereses que el Delegado tiene, las prioridades que, además, él ha señalado, y, sobre todo, el venir acompañado con los que abordan las materias que al Foro Logístico le interesan. Creo que es una demostración clara de la disposición para trabajar y para avanzar en los intereses que el puerto de Valparaíso necesita resolver”.

A su vez, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela, afirmó que “el tener una instancia de este tipo, en la cual podamos como plataforma recibir y conocer cuáles son las actividades que se están teniendo, una mirada público y privada, sin duda, nos va a ayudar a mejorar en cada una de nuestras carteras a ver las mejores tomas de decisión y poder, por cierto, también articular de mejor manera el trabajo que tenemos con cada uno, en el caso particular del Ministerio de Transporte y de Telecomunicación”.

Entre las materias abordadas se destacó la relevancia de avanzar en un trabajo colaborativo para mejorar las condiciones de seguridad asociadas a los flujos del comercio exterior, considerando una mirada integral de la cadena logística. Asimismo, se relevó la necesidad de coordinación interinstitucional para enfrentar desafíos comunes en ámbitos como conectividad, seguridad y funcionamiento del sistema portuario regional.

Además, en la jornada también se subrayó el carácter estratégico y la importancia del avance de la ampliación portuaria para Valparaíso, región y el comercio exterior del país, destacándola como un proyecto clave para el desarrollo de la actividad portuaria. Se puso énfasis en que este proceso se está impulsando de manera coordinada con el crecimiento urbano, promoviendo una integración armónica entre el puerto y la ciudad, y generando condiciones favorables para el desarrollo económico, la competitividad regional y una mejor convivencia con el entorno urbano.

Franco Gandolfo, vicepresidente de Folovap y gerente general de Puerto Valparaíso, sostuvo que “es muy relevante para el Foro haber contado con estas autoridades por cuanto ratifica el liderazgo que tiene el Foro respecto de la mirada sobre cómo se desarrollan las operaciones de manera eficiente, segura, y el delegado y su equipo nos han manifestado el apoyo para trabajar en conjunto, para abordar las materias propias de las operaciones portuarias, su facilitación, sus incrementos en materias de seguridad o de trazabilidad. Y también valoramos el apoyo explícito que se ha hecho a los procesos y desafíos que vive Puerto Valparaíso para su ampliación portuaria y la concreción de las obras de expansión del puerto y de mejoras sobre el borde costero de la ciudad”.

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, destacó que “en esta región, que es primordialmente marítima y de gestión de puertos, lo que pretendo impulsar y trabajar colaborativamente con los puertos es una visión integral, es decir, entender que los puertos no terminan en el acceso colindante a la ciudad, sino que es parte de un proceso que se inicia y termina, para el caso nuestro, en el paso de Los Libertadores. Es decir, todo lo que es la transferencia de carga, el transporte de la carga y la gestión aduanera y de almacenaje es parte de la actividad y la rentabilidad que debe tener un puerto. Entonces, toda inversión que se desarrolla ahí debe tener asegurada la gestión de todos estos procesos sin riesgo, con fluidez y con confianza de los inversionistas”.

En tanto, la seremi de Obras Públicas, Patricia Terán, expresó que “en materia de obras públicas es absolutamente relevante, porque nosotros estamos relacionados con toda la conectividad. Por lo mismo, queremos participar y estamos totalmente disponibles y dispuestos a generar las alianzas para que esto llegue a un buen puerto, literal”.

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