Delegado Millones advierte que paro de camioneros de San Antonio podría sumar a los estibadores si no hay acuerdo esta semana

Seis días de movilización acumulan los camioneros independientes de San Antonio, sin que las reuniones hayan conseguido destrabar el conflicto. El bloqueo de depósitos mantiene dificultades para el movimiento de contenedores y la proximidad de la temporada de exportación de fruta, que comienza el 9 de noviembre, eleva la preocupación por el impacto que podría tener una paralización prolongada. Pero eso no es todo, pues el escenario suma además la posibilidad de que otros trabajadores portuarios se incorporen a las movilizaciones al sur de la región de Valparaíso.

Sobre este complejo panorama se refirió el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien advirtió en entrevista con Puranoticia.cl que, aunque hasta ahora el conflicto no ha provocado consecuencias económicas de gran magnitud, esa situación podría cambiar radicalmente en los próximos días. La autoridad puso el acento en la carga que permanece retenida en los almacenes y en el efecto que tendría la paralización cuando aumente el flujo de productos perecibles.

"Hasta el minuto no está teniendo consecuencias económicas el paro, pero luego lo va a tener porque hay carga que está sin poder salir todavía. Estamos hablando de los almacenes que están hoy día bloqueados. Sin embargo, acercándose a la temporada de fruta, que es el día 9 de noviembre, ahí sí que la cosa se complica", sostuvo.

Millones también recordó los efectos que dejaron anteriores paralizaciones portuarias, especialmente la ocurrida durante el verano de 2014: "Fue súper complejo porque fue un paro largo (40 días). Eso fue súper complejo porque significó paralizar en plena temporada de la fruta y hasta el día de hoy se están pagando las consecuencias, porque ese paro que fue portuario sacó pensiones de gracia y hasta el día de hoy se pagan miles de pensiones de gracia a los portuarios que tienen 15 años de trabajo y 50 años de edad. Estamos hablando de $30.000 millones que se pagan", señaló.

La autoridad advirtió que una crisis de características similares podría volver a generar costos para el Estado y pérdidas para la actividad económica. "Esas consecuencias las paga el Estado, más el daño económico, y eso se podría repetir", agregó.

ESTIBADORES AL ACECHO

Uno de los antecedentes que aumenta la preocupación de Millones es la posibilidad de que el conflicto deje de involucrar exclusivamente a los transportistas independientes. El delegado reveló que recibió llamados de dirigentes de los estibadores de San Antonio, pertenecientes a dos sindicatos, quienes le manifestaron su disposición a incorporarse a las movilizaciones si no se alcanza una solución durante esta semana.

"Ayer me llamaron los dirigentes de los estibadores, de los dos sindicatos, y junto con pedirme que yo pueda gestionar o ser facilitador, también nos advierten de que si ese paro no se resuelve esta semana, ellos se van a plegar", afirmó.

De concretarse esa advertencia, el conflicto podría ampliar considerablemente su alcance, comprometiendo a otros actores de la cadena portuaria y aumentando las dificultades para mantener el funcionamiento normal de las operaciones en San Antonio.

La primera autoridad de Gobierno en la región sostuvo que el momento en que se desarrolla la movilización es determinante para dimensionar sus posibles consecuencias. A su juicio, mientras el problema se mantenga circunscrito a las diferencias económicas entre empresas y transportistas, se trata de una disputa entre privados; sin embargo, la cercanía de la temporada de la fruta cambia completamente el escenario.

"Esto se inició y sigue siendo un tema entre privados, con situaciones económicas, pero si se acerca esa fecha ya tiene consecuencias económicas, políticas y sociales. Y por tanto, ahí tendríamos que actuar otros actores", planteó.

De todas maneras, el delegado presidencial regional confirmó que continuará conversando con los dirigentes de los camioneros, aunque reconoció que "están bastante lejos de la aproximación", explicando al respecto que "la diferencia de lo que ellos piden, que son $24.000, y la oferta que se les propuso fueron $2.000, entonces hay una distancia muy larga entre lo que piden y lo que la empresa ofrece".

LAS DOS EXIGENCIAS

Las demandas de los transportistas independientes tienen dos componentes. El primero apunta a establecer un mecanismo de reajustabilidad de las tarifas, mientras que el segundo busca modificar la forma en que se relacionan comercialmente con las empresas, eliminando intermediarios para que puedan operar directamente.

Al profundizar en esta última exigencia, Millones explicó que "estos camioneros son intermediarios, porque en el fondo son subcontratistas. Por tanto, dicen que saquen a los contratistas y que traten con ellos directamente. Esto pasa mucho también en la minería, que siempre les cortan la cola. Aquí ellos dicen que se haga el trato directo, que se les permita postular y que tengan un trato como lo tiene Valparaíso".

Según la autoridad, las navieras estarían disponibles para avanzar en esa modificación, pero el reajuste de las tarifas continúa siendo el principal punto de desencuentro. Por ello, señaló que "espero que (los empresarios) pongan un piso para sentarse a conversar, no de $2.000, sino que un piso razonable para acercar posiciones".

No obstante, parte de la dificultad radica en que "los ejecutivos de las seis empresas dicen que ellos no toman decisiones y que son todas navieras extranjeras".

ROL DE MEDIADOR

Otro de los puntos planteados por los camioneros movilizados es la participación directa del delegado presidencial regional en las conversaciones, solicitud que apunta a incorporar a una autoridad con mayor experiencia en conflictos portuarios y capacidad de facilitar un entendimiento entre las partes.

Consultado sobre cuándo podría asumir ese papel, Millones respondió que "una vez que el Ministerio del Interior me autorice y que salga el Ministerio de Economía, o que estemos a dos bandas, que puede ser otra fórmula también, como hoy día que está la delegada junto con el subsecretario de Economía".

A la espera de algún cambio en las negociaciones y a lo que resuelva el Gobierno respecto a darle al delegado presidencial regional, Manuel Millones, un rol de mediador, el paro continúa sin una solución concreta y con un plazo cada vez más estrecho para evitar que sus efectos coincidan con el inicio de la temporada frutícola.

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