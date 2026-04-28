Delegado Manuel Millones atribuye paro de micros en Quilpué y Villa Alemana a "alta irresponsabilidad del Gobierno pasado"

Una compleja jornada de movilidad se vive en la provincia de Marga Marga tras el paro indefinido de conductores del transporte público en Quilpué y Villa Alemana, al que se plegaron cerca de 300 microbuses que principalmente realizan recorridos hacia las comunas de Valparaíso y Viña del Mar. Se trata de muchas de las máquinas que anteriormente operaban bajo la empresa Fenur –la cual renunció a su contrato el año pasado–, lo que ha derivado en extensas aglomeraciones en paraderos, buses sobrecargados y largas filas en estaciones del servicio Tren Limache - Puerto.

Ante este escenario, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, abordó la contingencia y detalló que la deuda que mantiene el Estado con los conductores asciende a $18 mil millones, apuntando a la administración anterior como responsable del problema. "Los conductores están esperando tener una mayor claridad sobre las fechas de pago. Esta es una deuda de septiembre de 2025 y lo han reconocido los mismos dirigentes en los medios de comunicación. Tenemos que hacernos cargo de esa situación de alta irresponsabilidad del Gobierno pasado, porque nos dejó un problema y una mochila muy pesada de resolver, sobre todo en estas dificultades económicas, pero claramente se va a resolver y se va a cancelar", señaló.

La máxima autoridad de Gobierno en la Quinta Región precisó que, del total de 2.300 buses licitados en el Gran Valparaíso, sólo un 14% se sumó a la paralización, aunque reconoció que "el paro es significativo en la provincia de Marga Marga". Frente a ello, indicó que se coordinaron medidas con el Ministerio de Transportes, el Ministerio del Interior y EFE Valparaíso, lo que permitió reforzar el sistema ferroviario. Así es como se incrementó la capacidad operativa del tren, incluso incorporando el nuevo carro de origen chino, lo que permitió reducir la frecuencia en hora punta desde seis a cuatro minutos durante la mañana, medida que también se replicará durante la tarde.

Millones también abordó una dificultad adicional relacionada con la exempresa Fenur, cuya disolución ha complicado la identificación del destinatario de los pagos pendientes. "Es un tema que se está abordando con ellos, incluso se ha planteado dejar los recursos en un tribunal, salvo que ellos (conductores y empresarios) resuelvan la situación de esta división entre las dos empresas. Recordemos que esto es un pago pendiente por el transporte escolar y adulto mayor, entre otros", explicó.

El delegado presidencial regional de Valparaíso destacó, además, que el Gobierno ha buscado avanzar en una solución, recordando el depósito de 600 millones de pesos realizado en marzo pasado como señal de voluntad para saldar la deuda total. En paralelo, también se han adoptado medidas de seguridad para resguardar a los conductores que decidieron continuar operando durante la paralización.

"Hicimos un reforzamiento de los patrullajes en Marga Marga, en todas las estaciones y en las líneas que se vieron afectadas", indicó, agregando que se han registrado incidentes durante la movilización. "Por eso es que se han reforzado los patrullajes y lo hemos coordinado con el prefecto de la provincia Marga Marga y también con el delegado presidencial. Estamos monitoreando y reforzando el sistema de Metro para que esto tenga el mínimo impacto en la población", sostuvo, tras confirmar que dos microbuses fueron apedreados el lunes y otros dos la mañana de este martes.

Por su parte, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela, afirmó al respecto que "estamos trabajando para regularizar pagos pendientes a los operadores que se arrastran desde el año pasado, dialogando permanentemente con los gremios", asegurando además que "los recursos están disponibles y estamos viendo la vía administrativa para saldar esta herencia que se arrastra del Gobierno anterior".

Asimismo, el ingeniero civil en estructuras y construcción agregó que "hemos estado trabajando con la Delegación Presidencial y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones a nivel central, dialogando con los diferentes gremios en las últimas semanas y este martes seguiremos con reuniones en Santiago".

El seremi también se refirió al impacto en la movilidad, indicando que "ayer y hoy desde la madrugada hemos estado monitoreando el estado de movilidad en el Gran Valparaíso, a raíz de las movilizaciones de operadores de la Marga Marga, que –lamentablemente- ha afectado los traslados de los habitantes de Quilpué y Villa Alemana. En el resto del Gran Valparaíso el transporte público ha operado con normalidad".

Finalmente, la autoridad detalló las medidas implementadas para mitigar la situación, destacando que "durante la hora punta de esta mañana se aplicaron medidas de mitigación para absorber gran parte del flujo a través del aumento de frecuencia por parte de EFE y, en particular, con el uso de diferentes sistemas de optimización como es dobles vagones o la inyección de trenes especiales".

Cabe hacer presente que la paralización de alrededor de 300 microbuses en Quilpué y Villa Alemana continúa generando complicaciones para miles de usuarios en la zona interior de la región, mientras las autoridades mantienen abiertas las gestiones para alcanzar un acuerdo que permita restablecer el servicio en el corto plazo.

PURANOTICIA