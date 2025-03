Delegado destruye al dueño del terreno tomado en Viña por llegar tarde y no cumplir sus obligaciones: "Es inaceptable e irresponsable"

Yanino Riquelme hizo un balance del desalojo de la toma El Edén de Lajarilla, aseguró que el operativo fue tranquilo y que no hubo detenidos. No obstante, emplazó a José Massú por no retirar enseres de pobladores, remover escombros y asegurar el perímetro con un cerco.