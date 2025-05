Delegado de Quillota y graves incidentes en clásico Calera vs San Luis: "Todos fallamos en distintos grados de responsabilidad"

Luego que el último fin de semana se viviera uno de los episodios de violencia en los estadios más importantes de los que recuerda la historia reciente de la provincia de Quillota, cuando hinchas de Unión La Calera lanzaron fuegos artificiales y bombas de estruendo a los simpatizantes de San Luis de Quillota, el delegado presidencial provincial, José Orrego, se refirió a lo ocurrido en el Nicolás Chahuán Nazar.

Estos graves incidentes se registraron cuando se disputaba el minuto 57 del clásico provincial que cementeros y canarios empataban 0-0, momento en que el árbitro Claudio Díaz decidió suspender el encuentro deportivo, al advertir que el lanzamiento de la pirotecnia había provocado lesiones en tres personas, incluidas un menor de edad.

El Delegado Presidencial de Quillota explicó a Puranoticia.cl que todo pareciera indicar que el lanzamiento de los fuegos artificiales y las bombas de estruendo "fue desde adentro del estadio. Yo estaba ahí, pero todo indicaría ser que fue desde adentro".

En ese sentido, analizó lo ocurrido diciendo que "acá fallaron varias cosas y si esto ocurre, todos fallamos en distintos grados de responsabilidad, pero la primera falla es del club organizador porque ellos tienen a cargo la seguridad al interior del estadio e incurren en gasto con empresas de seguridad, con 40 a 60 guardias. De hecho, a esta empresa se le metió un hincha en el partido entre Limache y Colo-Colo. Entonces, están gastando dinero y no les están dando la seguridad que requieren".

Orrego continuó su análisis indicando que "al ingreso del estadio a todos nos revisan rigurosamente, pero aquí los fuegos es posible que hayan estado desde antes. ¿Entonce qué hacemos? Vamos a iniciar un procedimiento sancionatorio y vamos a solicitar informaciones a Unión La Calera para que expliquen por qué pasó esto, si ellos tenían a su cargo la seguridad y, sin embargo, ocurre una agresión con fuegos artificiales. Vamos a recibir la documentación y vamos a analizar si merece sanción, y veremos luego si se aplica y cuál sanción se aplica al club por esta falla en la seguridad".

¿DELEGADO ANTI-FÚTBOL?

La autoridad provincial también se refirió a las críticas que ha recibido por parte de clubes de Santiago, principalmente de la Universidad de Chile, quienes lo llaman el "Delegado Anti-Fútbol". Al respecto, explicó a Puranoticia.cl que "durante el 2024 se jugaron 75 partidos en la provincia y este año vamos por los 80. O sea es imposible ser anti-fútbol con más de 150 partidos disputados en los últimos dos años".

Tras esta explicación, abordó los motivos por los cuales a veces no se autorizan partidos en Quillota o en La Calera: "Ambos estadios son infraestructura pública y están para ser usados y ojalá llenos. Después, tenemos que tener en consideración que tenemos dos clubes de la zona: San Luis y Unión La Calera, y Deportes Limache que no tiene estadio y juega acá. También llega Santiago Wanderers y hasta ahí se administra bien. Pero las cosas se nos van desordenando cuando vienen equipos de otros lados, principalmente Colo-Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica".

"Pero muchas veces los seguidores de la U se molestan porque no hemos autorizado partidos de local de ellos acá, pero ese problema es de la U por no contar con un recinto propio donde hagan de local. El problema es con la Universidad de Chile porque como no tienen recinto propio, generan ciertas situaciones porque tenemos cuatro equipos que hacen de local habitualmente acá y cuando pasa eso, no estamos en contra de que vengan a jugar. Además, tampoco es un trabajo sólo como Delegación Presidencial, sino que también con el Municipio, Carabineros, Seremi de Seguridad y el club organizador. El tema pasa porque los organizadores muchas veces no tienen capacidad de controlar a la gente que invita al estadio", agregó el delegado José Orrego.

Finalmente se refirió al procedimiento para autorizar un partido de fútbol profesional en el estadio Lucio Fariña o en el Nicolás Chahuán: "Yo autorizo o rechazo solicitudes de eventos deportivos y uno supone que cuando llega la solicitud, el club organizador ya arrendó el estadio. Entonces, sea cual sea éste, el club ya arrendó uno de los dos estadios, por lo tanto ya hay un OK del Municipio. Perfectamente un Alcalde puede no arrendar un estadio y entonces esa solicitud no me va a llegar. Cuando llega la solicitud, es porque el Alcalde ya arrendó el estadio".

