Delegado asegura que detenido por incidentes en megatoma de San Antonio "no ha recibido nunca" la pensión del estallido social

Bryan Andrés Serrano Godoy, de 21 años, es uno de los detenidos en el marco del proceso de desalojo en la megatoma de San Antonio. El sujeto es apuntado, además, por ser uno de los beneficiarios de una pensión asociada a violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social de fines de 2018 en el país.

Esto ha vuelto a levantar fuertes críticas hacia el Gobierno por la entrega de estos beneficios a personas que luego han sido sorprendidas cometiendo delitos. Pese a ello, a través del delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, aseguraron que, si bien, el individuo era asignatario del beneficio, nunca lo cobró.

"Él es parte de las personas que fueron detenidas el día de ayer en el contexto del operativo que desarrolla Carabineros, a raíz de los disparos que reciben (...). Es parte de los seis detenidos que fueron, además, identificados a través de drones y el equipo de inteligencia", comenzó indicando la autoridad regional.

Respecto de la pensión, señaló que "la información que hemos recabado desde parte de nuestro Ministerio (del Interior) es que él no ha recibido nunca esa pensión".

Riquelme precisó que, "si bien, era asignatario de esa pensión, producto de que hay una violación a sus derechos en su momento (tiene pérdida ocular), sin embargo nunca fue hallado para poder generar el proceso administrativo que tenía que desarrollar en ese momento, y por lo tanto no ha recibido nunca esa pensión".

"Ahora, serán la instituciones en este momento, bajo este nuevo contexto, que determinarán cuáles son los pasos a seguir en ese caso", complementó.

Frente a la posibilidad de presentar acciones judiciales por lo ocurrido contra los dos funcionarios de Carabineros heridos de bala este martes en San Antonio, el Delegado Presidencial indicó que "vamos a analizar todos los pasos jurídicos que sean necesarios".

