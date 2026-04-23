Delegada de San Antonio prioriza estudio antes de tomar decisiones en la megatoma: "Queremos un trabajo prolijo y ordenado"

La delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola, abordó en Puranoticia Matinal la compleja situación que rodea a la denominada megatoma de San Antonio, señalando que la administración actual está enfocada en un análisis profundo del territorio para evitar decisiones apresuradas.

Loyola explicó que ya se han iniciado las primeras gestiones con los habitantes y diversos organismos del Estado. "Yo ya me reuní con unas cooperativas, con unos representantes de cooperativas del lugar", detalló la autoridad, subrayando que el trabajo se está coordinando directamente con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y actores clave como el Serviu y el Minvu.

Ante la presión por el cumplimiento de los plazos legales, la delegada fue enfática en que no se busca actuar de manera impulsiva y que "para dar una respuesta clara y objetiva, no queremos actuar con errores, queremos hacer un trabajo prolijo y ordenado, y para eso se necesita hacer un buen estudio de la circunstancia".

Respecto a la continuidad de los procesos de expropiación iniciados anteriormente, la delegada aclaró que se encuentran en una etapa de evaluación técnica y social:

"Como Estado, estamos evaluando ciertas situaciones, porque también hay un catastro que se debe hacer de manera responsable antes de emitir algo comunicacionalmente. Estamos siendo súper cuidadosos porque estamos hablando de personas, estamos hablando de familia, no estamos hablando de inmuebles", sentenció.

Finalmente, la representante presidencial reiteró que, aunque existe una "orden judicial que tenemos que cumplir", el primer paso será consolidar mesas de trabajo con todos los servicios pertinentes para levantar información actualizada y garantizar un proceso ordenado para la provincia.

PURANOTICIA