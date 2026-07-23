Delegaciones Presidenciales movilizan $1.000 millones para enfrentar daños provocados por las lluvias en la región de Valparaíso

En el marco de la respuesta a los diversos daños provocados por el sistema frontal que afectó a la región de Valparaíso, la Delegación Presidencial Regional, en coordinación con las distintas delegaciones provinciales y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), continúa desplegando recursos para apoyar a los municipios en la atención de las distintas emergencias registradas en el territorio.

Entre los recursos solicitados por las comunas se encuentran camiones, motoniveladoras, retroexcavadoras, motobombas y maquinaria destinada principalmente al despeje de caminos, remoción de tierra, reparación de socavones y recuperación de vías estructurales afectadas por las intensas precipitaciones.

En ese sentido, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, señaló que "estamos trabajando codo a codo con todos los municipios. Ya llevamos una estimación de mil millones de pesos en recursos destinados al arriendo de maquinaria para colaborar con las tareas municipales de despeje de tierra, caminos y socavones. Esto se suma a los aportes propios de los municipios y al trabajo de la Dirección de Vialidad, además de los recursos que complementa el propio Gobierno Regional”.

Asimismo, la autoridad de Gobierno explicó el procedimiento mediante el cual se canalizan las solicitudes de apoyo, precisando que son los municipios quienes levantan los requerimientos a través de una Ficha Alfa a Senapred, organismo que realiza la evaluación técnica correspondiente. Una vez aprobada la solicitud, esta es derivada a la Delegación Presidencial Regional o a las delegaciones provinciales para gestionar el arriendo de maquinaria u otros recursos necesarios.

En tanto, la adquisición de elementos de ayuda como colchones, mediaguas u otros insumos es coordinada directamente por Senapred, también sobre la base de los requerimientos formulados por las municipalidades.

Algunas de las comunas que han solicitado apoyo son Viña del Mar, Valparaíso, La Cruz, Limache, La Ligua, Quilpué, Petorca, Olmué, El Tabo, Puchuncaví, La Calera, San Esteban, El Quisco, Catemu, Concón, Villa Alemana, entre otros.

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