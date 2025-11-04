Delegación promoverá a la región de Valparaíso como destino turístico en Mendoza

Con el objetivo estratégico de impulsar la llegada de turistas argentinos a la región de Valparaíso para el verano, una delegación compuesta por la Corporación Regional de Turismo de Valparaíso (CRTV), el Gobierno Regional, Consejeros Regionales y la Dirección Regional de Sernatur, visitará Mendoza entre el 6 y el 9 de noviembre.

La comitiva, que contará con la presencia de una robusta representación del sector privado chileno –incluyendo tour operadores, asociaciones gremiales de hoteleros, centros comerciales, grandes hoteles, asociaciones de guías turísticos y empresas de entretenimiento, como un jumper park–, tiene como misión llevar el ambiente, la gastronomía y los atractivos de la región a diversos puntos de la ciudad.

El principal foco de la campaña es posicionar la región de Valparaíso como el destino ideal para los turistas argentinos, invitándolos a aprovechar el verano y, además, sus fines de semana largos que se avecinan para cruzar la cordillera.

“Nuestro objetivo es claro: queremos que el turista mendocino y argentino en general elija Valparaíso Región para sus próximas vacaciones o escapadas. Tenemos una oferta que combina playas, patrimonio, valles vitivinícolas, montaña y una experiencia excepcional”, señaló Erick Fuentes, director y jefe (i) de la Corporación Regional de Turismo.

Por su parte, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, comentó que “en los próximos días nuestra Corporación Regional de Turismo de la región de Valparaíso, junto a un conjunto de otras autoridades vinculadas al turismo, van a estar en la ciudad de Mendoza, hablando con sus autoridades, estrechando nuestras relaciones y también promocionando a nuestra región de Valparaíso, un destino turístico preferente”.

La delegación de la región de Valparaíso ha diseñado un cronograma de cuatro días con actividades de alto impacto, buscando el contacto directo con la comunidad y el sector turístico mendocino.

La agenda arranca con fuerza el viernes 7 de noviembre, cuando la delegación hará una primera parada en algún punto clave de la ciudad donde, a partir del mediodía, se realizarán degustaciones, presentación de baile típico, concursos y entrega de material promocional para encender el ánimo veraniego.

Esa misma noche, el foco se trasladará al sector profesional con un exclusivo evento sunset para la prensa y los principales tour operadores de Mendoza llamado “Destino que Inspira: Valparaíso Región”, en Gomez Rooftop. Será una instancia de networking crucial, donde se presentará el destino en detalle, acompañado de experiencias gastronómicas y degustaciones que resaltarán la calidad de la oferta chilena.

El sábado 8 de noviembre se dedicará completamente al público general. La mañana comenzará en el corazón de la ciudad, con un evento abierto lleno de sorpresas y la promoción directa de paquetes turísticos, además de concursos con premios de experiencias e importantes descuentos para usar en Chile.

El gran cierre será el domingo 9 de noviembre por la mañana, en un ambiente familiar y de relajo. La región de Valparaíso finalizará su recorrido en el icónico Parque General San Martín, específicamente en el Club Mendoza de Regatas, invitando a todos los asistentes a planificar su próxima escapada a las playas, valles y ciudades patrimoniales de la región.

Los stands de la región de Valparaíso ofrecerán degustaciones, concursos y material turístico para que los mendocinos puedan planificar su viaje a Viña del Mar, Valparaíso, el Litoral Central o los valles interiores.

La directora regional de Sernatur, Carolina Carrasco, destacó que “queremos seguir posicionando a la región de Valparaíso como uno de los destinos favoritos para los turistas argentinos. Nuestra región ofrece una combinación única de playas, patrimonio, cultura, naturaleza y gastronomía, ideal para que los visitantes disfruten de un verano inolvidable. Este trabajo conjunto con el Gobierno Regional, la Corporación Regional de Turismo y el sector privado demuestra el compromiso por seguir impulsando el turismo y fortalecer la integración entre Chile y Argentina”.

