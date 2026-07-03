Delegación Presidencial responde a críticas por despidos en Pro-Empleo y emplaza al gobernador Mundaca a restituir $700 millones

Luego que la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, y el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, acusaran que cientos de trabajadoras asociadas al programa Pro-Empleo fueran desvinculadas de manera masiva de sus trabajos, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso emitió una declaración para salir al paso de lo ocurrido.

A través de una declaración, el organismo señaló en primera instancia que su prioridad es actuar de manera responsable, equitativa y justa con cada una de las comunas. Frente a las dudas que han surgido sobre el funcionamiento del programa Pro-Empleo, indicaron que era importante aclarar los hechos de manera transparente.

Así es como manifestaron que el programa Pro-Empleo "es una herramienta fundamental que genera puestos de trabajo de emergencia para apoyar a cuidadoras de hogar y realizar labores administrativas, de aseo y mantención".

Luego informaron que este programa se financia a través de dos vías: Subsecretaría del Trabajo, cuyos recursos para 1.082 personas están asegurados para el 2026 y no han presentado ningún inconveniente; y, por otro lado, el Gobierno Regional (Gore).

Es justamente en esta segunda vía donde –aseguran– se produjo "un problema de financiamiento", señalando que el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, "redujo su presupuesto original para los meses de julio a diciembre de $4.890 millones a $4.191 millones". Esta disminución de $700 millones obligó a reducir un total de 132 puestos de trabajo en la región, comparados al periodo enero a junio.

Por ello, para enfrentar esta situación de la forma menos dolorosa posible, indicaron en la declaración que "constituimos una mesa de trabajo conjunta entre esta Delegación y el Gobierno Regional". De igual forma, a solicitud del propio Gore –y tras observaciones de la Contraloría– se acordó entre ambas partes un plan de desescalonamiento, aplicando criterios objetivos de postulación: se estableció que los beneficiarios debían ser mayores de 25 años, no registrar incumplimientos previos en el programa y no contar con otra fuente de ingresos laborales (es decir, sin doble boleta).

Pero al aplicar estos criterios técnicos y verse en la obligación de reducir los 132 cupos, "las ONG's ejecutoras del programa no pudieron renovar los contratos", según dio a conocer la Delegación Presidencial, que apuntó a que "el espíritu de este programa es generar empleos de emergenciaen beneficio de la comunidad de toda la región, y, sin embargo, con el tiempo, estos planes se han destinado a suplir las carenciasde las plantas municipales y esto es importante transparentarlo".

"Queremos ser muy enfáticos en que esta medida de reducción obligada de cupos por la disminución del presupuesto del Gobierno Regional no afecta exclusivamente a Valparaíso y Viña del Mar", agregaron, junto a reafirmar que se ha aplicado en más de 20 comunas de la región, incluyendo a Quilpué, Villa Alemana, Llay Llay, Santa María, Cabildo, San Antonio, Limache y Algarrobo, entre otras.

¿Por qué se siente con más fuerza en Valparaíso y Viña del Mar? "Simplemente porque estas dos comunas concentran la mayor cantidad de cupos ProEmpleo en desmedro del resto de la región. Por una estricta proporción matemática, al reducir el presupuesto regional, la no renovación de contratos se nota másen estas ciudades grandes", explicaron desde el organismo que lidera Manuel Millones.

Así es como ejemplificaron que Viña del Mar cuenta con 193 puestos de trabajo de este programa y Valparaíso tiene 412, mientras que La Ligua tiene apenas 37 y Cabildo 18.

"Como autoridad regional, no podemos desmantelar los cupos de las comunas más pequeñas y rurales para mantener la concentracióndel beneficio solo en las grandes ciudades. Eso sería profundamente injusto y centralista. Por ejemplo, si en un departamento municipal de Valparaíso había cinco personas bajo este programa y en Llay Llay o Algarrobo había 2 haciendo la misma labor, la reducción debió ser proporcional para que ninguna comuna se quedara en cero", complementaron.

De igual forma, subrayaron que "lamentamos profundamente el impacto que esto genera en las familias de los trabajadores afectados. Y lamentamos profundamente la forma como fue expuesta esta situación, sobre todo si se toma en cuenta que la disminución del presupuesto y la obligación de reducir puestos de trabajo fue solicitado por la misma Gobernación Regional".

Asimismo, emplazaron a Mundaca diciendo que "ya que el Gobernador Regional apela a la necesidad de cubrir los puestos de trabajo, le hacemos el llamado a que reconsidere su decisión y restituya los $700 millones que redujo del programa, para que así se pueda dar continuidad al programa completo y no a una parte disminuida".

Finalmente manifestaron que "como Delegación Presidencial Regional, reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad, el uso correcto de los recursos públicos y, sobre todo, con el equilibrio y la justicia territorial para toda la Región de Valparaíso. Por otro lado, cabe destacar que, hoy, como Gobierno, constituimos la Mesa Por el Empleo, para abordar la necesidad de reactivación del empleo en la región, donde generaremos una serie de medidas y estrategias en esta materia".

PURANOTICIA