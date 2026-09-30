Delegación Presidencial de Valparaíso niega autorización al Carnaval Mil Tambores por informes desfavorables de Carabineros y Salud

Una compleja situación enfrenta la realización de una nueva edición del tradicional Carnaval Mil Tambores en Valparaíso. La Delegación Presidencial confirmó que el evento no cuenta con la autorización correspondiente debido a informes desfavorables emitidos por Carabineros y la Seremi de Salud.

Según explicó el delegado Manuel Millones, la organización presentó la solicitud amparada en la figura de "derecho a reunión", lo que limita las facultades de la autoridad para exigir medidas de seguridad adicionales frente a una convocatoria masiva.

"El organizador lo ingresó como derecho a reunión amparado en los textos constitucionales y eso nos impide exigirle ciertas medidas adicionales para resguardar el entorno donde se desplaza esta importante caravana de ‘’Los Mil Tambores’’", señaló el delegado Manuel Millones.

INCOMPATIBILIDAD DE HORARIOS

A la falta de permisos de resguardo sanitario y de orden público, se sumaron problemas operacionales. La solicitud abarcaba únicamente el día domingo entre las 08:00 y las 23:30 horas, horario que colisionaba con otra actividad programada en la comuna. Pese a que se le sugirió a la organización ajustar los bloques horarios, esta no accedió al cambio.

Además, el trazado proyectado —desde Plaza Sotomayor, pasando por Plaza Aníbal Pinto y Avenida Pedro Montt, hasta el Parque Italia— generó preocupación en los comerciantes del sector y residentes locales debido a eventuales incivilidades y ruidos molestos.

"Lo que importa es tomar resguardo para permitir que existan dos derechos. El derecho de reunión, que es importante esta convocatoria, pero también el derecho de los vecinos que les incomoda el ruido o la presencia de personas que toman alcohol en la vía pública, orinan, que son las incivilidades", enfatizó Millones.

RECHAZO FORMAL DEL PERMISO

Ante los reportes desfavorables emitidos por los organismos técnicos, la Delegación Presidencial procedió a denegar formalmente la autorización.

"Los dos informes de Carabineros fueron negativos, a lo mismo que de la Seremi de Salud. Y por tanto a la Delegación no le correspondía más que no otorgar el permiso, que fue lo que hicimos finalmente por estos informes fundados", precisó la autoridad.

No obstante, las autoridades asumen que la actividad se llevará a cabo de igual forma. Por ello, el delegado sostuvo una reunión con la alcaldesa subrogante de la ciudad con el objetivo de coordinar medidas de mitigación y garantizar la presencia policial en las calles.

"La actividad en este caso el organizador la va a realizar igual, pero eso no significa que no tengamos la presencia de Carabineros para resguardar, en este caso, la actividad y fundamentalmente cuidando a los que participan y a los vecinos de Valparaíso", aseguró.

LLAMADO A FORMALIZAR LA ACTIVIDAD

Por su parte, desde la Armada informaron que la Capitanía de Puerto mantiene en revisión los antecedentes de una solicitud ingresada a su jurisdicción, por lo que aún no hay una resolución formal por parte de la institución naval.

Finalmente, el delegado Manuel Millones instó a los organizadores a replantear la forma en que se tramita el carnaval para las próximas ediciones, proponiendo que se catalogue de forma definitiva como un evento masivo, lo que permitiría cumplir con exigencias de guardias privados, baños químicos, limpieza y pólizas de seguro, e incluso abrir la puerta a financiamiento público.

"Yo le pido que el próximo año hagamos las cosas bien, que se presente como evento y que colaboremos incluso con financiamiento para que tengamos una actividad bonita, bien cuidada, que no tenga impacto sobre las personas, sobre el medioambiente y la seguridad", concluyó la autoridad provincial.

PURANOTICIA