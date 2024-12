Delegación Presidencial de Valparaíso autorizó 11 fiestas de Año Nuevo en la región

A pocas horas de que comiencen las celebraciones de Año Nuevo, uno de los puntos que concentra la atención por la amplia afluencia de público que se espera es la Fiesta en el Sporting Club de Viña del Mar: 2 mil 500 personas podrían llegar al recinto hípico de la Ciudad Jardín. El valor de las entradas fluctúa entre los $35.000 y $75.000.

Para que todo esté en regla y funcionando como corresponde, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, junto a Carabineros y directores de servicios públicos, encabezaron una fiscalización, precisamente, a las dependencias del Sporting Club, desde donde dijo que "hicimos una fiscalización a uno de los eventos relevantes de la región de Valparaíso, tanto para recibir a sus habitantes como a quienes nos visiten, de otras regiones y países. Hasta el momento, realizamos la inspección, los equipos técnicos se van a quedar viendo el tema con más detalle”.

En el caso del Sporting Club, el proceso de fiscalización abordó el tema de salud e instalaciones eléctricas. Se establecieron –dijo el Delegado– una serie de exigencias, tanto a la productora como a la empresa de seguridad, “hasta el momento no hemos tenido ningún inconveniente. Este es un evento tradicional en Viña del Mar. En años anteriores no hemos tenido problemas y esperamos que hoy se mantenga igual”.

Yuri Muñoz, gerente de eventos del recinto viñamarino, precisó que “el aforo es de 2.500 personas. La Delegación pidió 30 guardias y nosotros como Sporting también solicitamos un aumento y en total habrá 50 guardias. El Sporting es privado, es un lugar que va a estar cerrado sólo para quienes vengan en la noche y esperamos que lo vengan a pasar bien”.

Por su parte, Daniel Elliot, productor de la Fiesta en el Sporting Club de Viña del Mar, aseguró a Puranoticia.cl que, por segunda vez, está a cargo del evento. “Invitamos a toda la gente a asistir y que pueda comprar los tickets antes que se agoten. Abriremos las puertas a las cero horas. Al pagar la entrada tienes derecho al bar abierto, durante toda la noche. La entrada te permite horario de ingreso hasta las 04:00 AM y el evento termina a la 6 de la mañana. El valor de las entradas fluctúa entre los $35.000 y $70.000”.

11 EVENTOS AUTORIZADOS EN LA REGIÓN

En la región de Valparaíso se desarrollarán 11 eventos masivos que están autorizados, entre ellos, el que tiene lugar en la plaza Sotomayor, en Valparaíso. Hay otras en el borde en la Zona Naval, en Quintero y en distintos lugares.

Consultado respecto de la alta presencia de vehículos estacionados y casas rodantes ya instaladas en el borde costero, en particular, en la Caleta Portales y la posibilidad de que se pida el retiro de los automóviles, Yanino Riquelme dijo que "eso se está evaluando minuto a minuto. En este momento, no podemos decir que vamos a estar despejando o sacando a la gente. Vamos a evaluar el tema, de acuerdo a cómo está la situación de las marejadas, porque en otros años nuevos no hemos tenido ningún inconveniente en esa zona, por lo tanto, la idea tampoco es generar alarma. Vamos a evaluar en un rato más cómo está la situación de las marejadas en particular que han ido declinando y en función de ello, vamos a ver si es necesario hacer retiros en algunos sectores”.

El delegado presidencial señaló que “la Armada, en este momento, está haciendo una inspección en el borde costero, principalmente, en el sector de la Avenida Perú, a raíz de que en este horario se produce la más alta marea. Según la información que tenemos, las marejadas han ido declinando, de manera que hasta el momento no habría impedimento para la realización de los fuegos artificiales en Valparaíso y Viña del Mar, con 15 puntos de lanzamiento”.

REFUERZO DE CARABINEROS

Riquelme indicó que desde las 14:00 horas, “Carabineros tendrá un sistema reforzado en las comunas del borde costero, con alrededor de 650 efectivos que van a estar revisando toda la zona, tanto Valparaíso, Viña del Mar, Concón, sin descuidar otros puntos que son importantes hacia el interior como los mismos recintos penitenciarios. En el caso de la Armada, también tienen un despliegue a contar de las 17:00 horas, 120 efectivos van a estar haciendo inspecciones y fiscalizaciones, desde Laguna Verde hasta Reñaca son los puntos más concentrados, donde se va a estar fiscalizando para evitar cualquier problema”.

La teniente coronel Ingrid Villa, subprefecto de los Servicios de la Prefectura de Viña del Mar, señaló que “Carabineros mantiene un despliegue importante de efectivos durante este día, prioritariamente, en horario de tarde y noche para poder dar cobertura a la totalidad de los eventos. Recibimos un refuerzo de Santiago (Plan Verano) con la finalidad de poder tener en todo el sector turístico, en todos los sectores críticos, presencia policial activa, mantener controles preventivos y fiscalizaciones para entregar tranquilidad a todos los turistas y también a los vecinos y a la ciudadanía para que puedan tener una temporada estival tranquila y una fiesta de año nuevo que puedan disfrutar tranquilamente y en familia”.

NO ADQUIRIR PIROTECNIA

La oficial de la policía uniformada se manifestó -ante la venta ilegal de fuegos artificiales detectada en calle Valparaíso con Villanelo-, que “mantenemos controles preventivos, tenemos un servicio desplegado en toda la calle Valparaíso durante todo el año y se van a continuar realizando. Hacemos el llamado para que las personas no adquieran este tipo de elementos que son peligrosos, pueden ocasionar incendios y la región ha sido bastante azotada por este tipo de hechos”.

Patricio Velásquez, director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustible de la región de Valparaíso, manifestó que “estamos revisando la seguridad eléctrica de los principales eventos masivos que se hacen a fin de año en nuestra región y, particularmente, en el Sporting de Viña del Mar, revisando qué tipo de instalaciones se hacen y las protecciones que tienen este tipo de evento, la iluminación de emergencia ante una situación que puede darse frente a una posible evacuación que nos interesa revisar para garantizar la seguridad de las personas que asisten”.

