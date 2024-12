Delegación Presidencial de Valparaíso adeuda $6 mil millones a empresa que realizó trabajos de limpieza durante el megaincendio

Representantes de San Nicolás SpA, empresa de la región del Biobío especialista en servicios de limpieza y mantención, llegaron hasta la plaza Cívica de Valparaíso para reunirse con autoridades de la Delegación Presidencia Regional, a la que acusan de deberles casi $6 mil millones por trabajos realizados en febrero de este año.

Los servicios de esta firma fueron requeridos producto del megaincendio que afectó el 2 y 3 de febrero a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, por lo que con camiones y equipos de trabajo se dedicaron a hacer limpieza de los sectores siniestrados, para que las autoridades continuaran cuanto antes con el catastro.

Sin embargo, a 10 meses de la tragedia y a 9 meses de concluidos todos sus trabajos, el organismo que representa al Presidente de la República en la Quinta Región aún no les paga los dineros acordados, situación que tiene complicada a la empresa, tal como lo dio a conocer Danilo González, representante de la firma proveniente del Biobío.

"Habíamos tenido varios temas de acercamiento, vía correo electrónico y telefónico, para hacer un proceso de cobro de servicio, que se terminó casi terminando marzo y teníamos unos 60 días de plazo, que eran las conversaciones con la Delegación, para empezar a tener el retorno de nuestro servicio, donde hay muchos proveedores que están detrás nuestro", explicó el dirigente.

En específico, la empresa San Nicolás SpA prestó un servicio con camiones, maquinaria y la conformación de diversos equipos, incluso trabajando a doble turno, para poder hacer frente a los requerimientos exigidos durante la catástrofe. En búsqueda de alguna solución, un grupo de camioneros llegó hasta Valparaíso.

"Estamos muy acongojados porque estamos frenados económicamente. Arrastramos bastantes proveedores y también nos deben plata en otras Delegaciones desde el 2023, que sería Concepción y O'Higgins", expresó González.

Cabe hace presente que los trabajadores intentaron llegar con su camiones hasta las afueras del edificio Esmeralda, en Valparaíso, sin embargo Carabineros los detuvo antes evitando un problema vial de mayor magnitud.

"Intentamos llegar con los camiones, pero obviamente nos dieron la noticia de que no se podía bajar y que no nos podíamos acercar al casco histórico. Esperamos tener algo concreto en términos de fecha y montos cercanos, porque no podemos seguir dilatando esto", sostuvo González, antes de reunirse con el delegado Yanino Riquelme.

Vale indicar que consultada la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso por una respuesta ante este incoveniente, señalaron que no emitirían declaraciones.

