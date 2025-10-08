Delegación de la Policía de Tianjin visitó la Prefectura de Carabineros de Viña del Mar

Una reunión bilateral de carácter informativo sostuvo Carabineros con la Policía China de la municipalidad de Tianjin.

La actividad se desarrolló en dependencias de la Prefectura de Viña del Mar, lugar en donde la delegación extranjera fue recibida por el Prefecto de la Repartición, Coronel Leonardo Cárdenas, quien fue el encargado de exponer sobre la función y rol de la policía uniformada nacional, además, sobre los orígenes y la historia institucional de Carabineros de Chile.

“Se profundizó en detallar el funcionamiento del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, se realizó un recorrido por las instalaciones de la Prefectura y particularmente se visitó la Central de Comunicaciones para poder conocer in situ cómo funciona el sistema de emergencia, desde que ingresa una llamada al nivel 133 hasta que finalmente se despacha al vehículo policial que va a atender esa llamada en el lugar”, explicó.

Dentro de esta visita, la policía de Tianjin también conoció sobre el funcionamiento de los Sistemas de Análisis Criminal, de las diferentes plataformas institucionales y del soporte tecnológico que Carabineros tiene a su disposición para operar, planificar sus servicios, prevenir y elaborar estrategias para combatir el fenómeno criminal.

