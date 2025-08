Del coqueteo con Republicanos a lograr cupo en la UDI: Hotuiti Teao deja atrás a Evópoli y define su camino electoral en Valparaíso

Pese a que en un comienzo se habló de coqueteos con el Partido Republicano, finalmente el diputado por el Distrito 7 de la región de Valparaíso, Hotuiti Teao, acordó postular a la reelección en cupo de la Unión Demócrata Independiente (UDI), dejando atrás su cercanía con Evolución Política (Evópoli), pero manteniendo su independencia.

Así lo dio a conocer el parlamentario en conversación con Puranoticia.cl, donde explicó que con tienda gremialista "compartimos muchos principios y valores, igual que con Renovación Nacional. Creo que ahora es momento de una madurez política y personal, de seguir trabajando con la convicción de principios que nos representan, de mirada social, siempre desde la fe, respeto por la infancia y las familias. Esos valores también los comparto con Evópoli y con Chile Vamos".

Junto a reconocer que muchas veces las decisiones de este tipo "no son entendidas", Teao comentó que "esto viene de una conversación con mi familia, pero también del servicio social, del ponernos en lugar de las personas que la pasan mal. Estos cargos impactan directamente a las comunidades, mejorando su calidad de vida, representándolos, legislando y también fiscalizando. Y hemos hecho gestiones que han mejorado la calidad de vida de pequeñas comunidades y de muchos vecinos en Valparaíso y Viña del Mar, pero también de la provincia de San Antonio, y de un lugar muy aislado de Chile. Acercar estos territorios ha sido una labor tremenda".

De igua forma, descartó tener algún tipo de problema con Evópoli, afirmando que "no tengo nada que decir de ellos, se han portado súper bien, me han respetado totalmente mi independencia en las votaciones y no he tenido ningún problema". Luego, explicó que "esto viene por otra arista: estamos en una región donde el Frente Amplio (FA) decidió establecerse y donde la mayoría de las autoridades son del FA, y ahí uno se da cuenta del bloqueo y de la falta de voluntad política para realizar acciones que benefician. Yo he detectado que si están de acuerdo con los alcaldes, los ayudan; pero si no están de acuerdo con ellos, definitivamente los marginan".

Consultado acerca de si se refería específicamente a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, el Diputado que representa a la zona costera de la Quinta Región indicó que "no, lo digo en general y no solo por ella; recordar Valparaíso y Concón. En San Antonio tuvimos a una malísima Alcaldesa (Constanza Lizana), que gobernaba sólo para unos poquitos y por eso perdió la elección. Hoy tenemos un nuevo Alcalde (Omar Vera) con experiencia y que gobierna para todos".

CELEBRA LA UDI

Desde la UDI, su secretario general, el diputado Juan Antonio Coloma, valoró la incorporación de su compañero en la Cámara, diciendo que "estamos muy orgullosos de que Hotuiti se sume a nuestro equipo. Representa un liderazgo cercano, con visión territorial, y que conecta profundamente con las demandas de la ciudadanía".

En tanto, María José Hoffmann, vicepresidenta de la UDI y candidata al Senado por Valparaíso, planteó que "la decisión de Hotuiti de sumarse a la UDI es una señal clara de que estamos construyendo una alternativa sólida y con proyección para la región. Su liderazgo territorial y compromiso con causas concretas como la seguridad y el desarrollo local serán fundamentales para enfrentar los desafíos que vienen y para ofrecerle al país una derecha moderna, con visión de futuro y arraigo ciudadano".

