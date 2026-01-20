Del «Circo de las Montini» a la Fiesta del Tomate: actriz dio vida a Waleska Marambio para promocionar tradicional fiesta en Limache

En un video difundido en las redes sociales de la Municipalidad de Limache, la mítica Waleska Marambio, trapecista del «Circo de las Montini», se ve resuelta y profesional enseñándole a las candidatas al reinado de la Fiesta del Tomate Limachino a modelar y a transformarse en verdaderas misses. El personaje –interpretado por la actriz nacional Daniela Lhorente– se hizo conocido el año 2002 en la teleserie de TVN por su carisma, personalidad y desplante.

Para Limache, su “performance” es propia porque la artista del famoso circo cursó su enseñanza media en el Liceo de Limache, motivo de orgullo. Y aunque el personaje estuvo en pausa por algunos años, Lhorente decidió desempolvar a Waleska e interactuar con seguidores en redes sociales, demostrando que es un icónico personaje de la cultura pop. Su cuenta de Instagram ya suma más de 100 mil seguidores.

Waleska dice sentirse honrada de ser “la líder del grupo”, indicando que "la legal que a mí me dijeron que yo tenía que ser la coach de las candidatas a reina de la Fiesta del Tomate Limachino. Lo que pasa es que yo lindura, soy una mujer de mucha experiencia, tengo mucho glamour, mucha belleza y la legal que para mí esto es super importante porque es un escalón en mi carrera y yo quería compartir todo lo que he aprendido a lo largo del circo, mi desplante escénico (…) yo no soy ná cualquier cosa, tengo el cuarto medio rendío en el Liceo de Limache y estoy aquí en mi tierra (..) veo cualquier talento, aunque yo creo que nunca voy a dejar de ser la reina primera, así como la abuelita del Circo de las Montini, aquí yo soy la primera, esa es la legal”.

La grabación del video que se hizo viral es parte de una estrategia comunicacional institucional de promoción de la tradicional festividad que se realizará este sábado 24 de enero desde el mediodía en el estadio municipal Ángel Navarrete Candia y que, por la contingencia, será de carácter solidaria (se recibirán alimentos no perecibles y agua embotellada en ayuda de los damnificados de los incendios del sur). La actriz viajó a Limache, interactuó con las candidatas a reina de la fiesta limachina e invitó a personas de la comuna y la región a participar de la festividad que cumple una década.

La actriz Daniela Lhorente, declaró que "para mi es una hermosa experiencia, tener la oportunidad de volver al lugar donde cree un personaje, que quiero mucho y que me gusta mucho hacer y difundir la fiesta, la cultura de Limache y del país me parece muy importante y poder hacerlo me hace sentir muy agradecida de la invitación”.

El alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, recalcó que "lo que buscamos es generar alianzas que permitan llevar el nombre de Limache a lo alto. Queremos que la gente conozca, no solo la Fiesta del Tomate, también los atractivos que tenemos en la comuna y lo que estamos desarrollando. Por eso agradecemos a Daniela su colaboración con su personaje inspirado en la comuna de Limache y del Liceo. La finalidad es promover los eventos culturales, artísticos, recreativos y sociales que estamos desarrollando, nadie se los pierda y conozcan nuestra comuna y sepan de nuestros atractivos al interior de la Quinta Región”.

Tras la grabación, Waleska visitó su antiguo liceo y el barrio que la vio crecer: la población Carlos Ward. El jefe comunal le agradeció en nombre de Limache su disposición y humor para potenciar la Fiesta del Tomate Limachino y la ciudad como destino turístico. Así es como le regaló un ramo de gladiolos (guiño a la teleserie) y la coronó como la reina de las reinas, como la Waleska se merece.

