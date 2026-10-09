Del arte callejero al vandalismo, un solo paso: arriesgada acción para hacer un graffiti en edificio reabre antiguo debate en Valparaíso

A través de las redes sociales se viralizó el video de un sujeto que, tras escalar un edificio ubicado en la subida Ecuador de Valparaíso, realizó un graffiti desde gran altura en una de las paredes laterales del inmueble. La peligrosa acción, ejecutada durante la noche, volvió a poner en discusión las intervenciones de este tipo en la Ciudad Puerto y los riesgos asociados a realizar rayados en lugares elevados.

El registro también abrió nuevamente el debate sobre dónde termina el arte callejero y comienza el vandalismo, una discusión que cobra especial relevancia en una ciudad caracterizada por sus colores, murales y edificaciones patrimoniales.

En ese contexto, Puranoticia.cl salió a conversar con los porteños para conocer sus opiniones sobre estas expresiones, que abundan en distintas manzanas de Valparaíso y que generan distintas interpretaciones entre quienes valoran su dimensión cultural y quienes cuestionan sus efectos sobre los espacios públicos y privados.

Por ejemplo, Roberto planteó que el graffiti puede formar parte de la identidad cultural de la comuna, señalando que "hay arte que es parte de la cultura porque Valparaíso se caracteriza por los colores que tiene la ciudad. Las casas que hay en los cerros y todo eso forman parte de la cultura y el graffiti, cuando es cultura, cuando es arte, yo creo que es importante. Pero ojo que también hay vandalismo".

En esa línea, sostuvo que el límite está en el respeto por la propiedad y los derechos de los vecinos, ya que "cuando atropellan la posición de las personas, por ejemplo, si soy dueño de una casa y me pintan, eso es vandalismo. Cuando pintan los trenes también es vandalismo o cuando hacen cosas de política o relacionadas al estado social de la persona que lo está haciendo, eso para mí es vandalismo porque están atropellando el derecho que tiene cada ciudadano, especialmente en Valparaíso".

Una mirada que también considera el valor de las expresiones artísticas, pero que pone especial atención en la protección de las construcciones patrimoniales, fue la que entregó Tina, quien apuntó a que, "si bien, encuentro que es una forma de expresión válida, y a veces son marcas o de ese estilo, también hay arte, hay muralismo y cosas así. Pero siento que es dañino cuando afecta al patrimonio y las fachadas de todas nuestras edificaciones patrimoniales, que Valparaíso tiene bastantes. Entonces ahí hay una disputa que encuentro interesante de reflexionar y conversar".

La entrevistada confesó que "siempre miro los rayados y a veces veo que hay mensajes que son amenazas entre ellos, entre bandos y cosas así, y claro, ahí podría ser vandalismo. Pero también hay mensajes que son de la contingencia, de lo que pasa ahora o pro cultura, y hay arte realmente, hay harto arte. Hay personas que se dedican a hacer muralismos, entonces ahí está la disputa de cuándo hay cosas que son agresivas o amenazas, y cuando hay mensajes que son importantes para nosotros".

Por su parte, Sergio sostuvo que es necesario distinguir entre los graffitis que constituyen una intervención artística y los rayados que, a su juicio, solo dañan los espacios. "Debemos diferenciar entre graffitis y rayados: hay graffitis donde, por ejemplo, tú vas al cerro Alegre y son realmente una obra de arte, pero esas cosas como las que vemos acá, estos rayados, eso es simplemente vandalismo y es una lástima que las autoridades no hagan nada por controlar, porque dicen que es arte".

Finalmente, insistió en que la diferencia está en el propósito y el resultado de la intervención, cuestionando que cualquier inscripción en una superficie sea presentada como una expresión artística. En ese sentido, explicó que es vandalismo cuando "no hay una expresión clara de un paisaje, de una imagen armónica, sino que simplemente es un rayado. Y eso puede ser en el metro, las calles, las puertas, en cualquier lado. Es arte cuando estás adornando y embelleciendo, no cuando rayas".

Así, las opiniones recogidas por Puranoticia.cl reflejan las distintas posturas que conviven en Valparaíso frente al graffiti: desde quienes lo consideran parte de la identidad y la expresión cultural porteña hasta quienes llaman a diferenciar el muralismo de los rayados que afectan las propiedades y el patrimonio de la ciudad.

PURANOTICIA