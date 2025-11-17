Definen lugar que albergará a las familias desalojadas de la megatoma de San Antonio

Ad portas del eventual inicio del desalojo de la megatoma de San Antonio, emplazada en el cerro Centinela, al límite con la comuna de Cartagena, autoridades locales afinan detalles para albergar a las miles de personas que deberán ser desplazadas.

Según informó el Municipio de San Antonio, el gimnasio del colegio España será el utilizado para recibir a las familias que tendrán que ser desalojadas de sus viviendas con el objetivo de dar cumplimiento a la orden judicial de regresar el terreno a sus dueños.

Se trata de un albergue temporal, el que comenzará a funcionar durante el mes de enero, cuando se espera que comience el proceso paulatino de desalojo, aunque confesaron que aún se mantienen las conversaciones con los propietarios.

Desde la casa edilicia recalcaron que las instalaciones del establecimiento educacional posee un espacio amplio, seguro y adecuado para recibir a las familias que tendrán que dejar las viviendas instaladas de manera ilegal en el terreno sanantonino.

El alcalde Omar Vera señaló a Radio Biobío que "eso ya está dispuesto, está el gimnasio del colegio España, ahí en Baquedano con Av. Chile. Es un solo local, que es bastante amplio, considerando que el desalojo –se supone– partiría en enero y con cuadrante, es decir con núcleos de familias limitado, no de forma masiva".

A pesar de la disposición municipal, concejales de la comuna reconocen que aún hay dudas respecto a la capacidad de albergue, teniendo en cuenta que en la megatoma de San Antonio residen 4.100 familias, vale decir, más de 10 mil personas.

Se espera que en los próximos días, la Municipalidad de San Antonio entregue mayores definiciones respecto a la fecha del inicio del desalojo paulatino y también acerca de la capacidad total que tendrá el albergue emplazado en el colegio España de la comuna.

