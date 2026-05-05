Definen hoja de ruta para la esperada apertura del Hospital Provincial Marga Marga: foco sigue puesto en accesibilidad y operación

En una instancia calificada como el paso definitivo "de la voluntad a la acción", diversas autoridades se reunieron en una mesa técnica inédita para delinear la hoja de ruta de la puesta en marcha del Hospital Provincial de Marga Marga.

La reunión, liderada por la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga, buscó coordinar las "externalidades" —como la accesibilidad y el impacto vial— que condicionan la viabilidad del establecimiento de salud ubicado en Villa Alemana.

El nuevo centro asistencial es considerado una "prioridad regional" debido al impacto que tendrá en la Red de Salud de la Quinta Región, ayudando a descongestionar otros hospitales de la provincia y las cercanías, además de reducir listas de espera.

Sin embargo, el proceso de apertura no será inmediato. Actualmente, el hospital atraviesa un "periodo de estrés" que dura entre tres y cuatro meses, donde se hace funcionar el edificio a plenitud para detectar posibles fallas antes de recibir pacientes.

Al respecto, la seremi de Salud, Mariol Luan, señaló que "se está evaluando (...) una apertura gradual justamente para poder ser responsable en términos de los avances que vamos teniendo". Además, se confirmó que para la seguridad de quienes ya están hospitalizados en otros recintos, se aplicará el modelo de "traslado en espejo".

A pesar de la importancia de la mesa técnica, en la reunión el alcalde Nelson Estay lamentó la ausencia del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ), calificándolo como el "actor principal" que se excusó de participar, la contraparte maneja una versión distinta. "Nos hubiese gustado que hubiese estado el Servicio de Salud, que es el actor principal, pero lamentablemente se excusó, aunque creo que era imprescindible que estuviese acá", expresó el jefe comunal.

En tanto, fuentes de Puranoticia.cl en el Servicio de Salud indicaron que la institución ya posee las llaves del hospital desde la semana pasada, tras la entrega administrativa; no obstante, aseguraron que no fueron invitados a la reunión técnica sostenida en Villa Alemana, lo que evidenciaría una falta de comunicación importante entre dos de los entes más relevantes en la puesta en marcha del recinto.

DESAFÍO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Uno de los temas más preocupantes es la accesibilidad. El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, advirtió que, aunque la obra gruesa está terminada, la ciudad aún no cuenta con las garantías necesarias para absorber el flujo de 2.800 funcionarios y miles de usuarios. Entre los problemas críticos se encuentran la falta de estacionamientos y vías que hoy son insuficientes para el transporte público.

La preocupación por el entorno no se limita a lo vial, sino que abarca también la capacidad logística interna del recinto. Según se discutió en la mesa técnica, el hospital dispone de solo 500 estacionamientos, una cantidad insuficiente que incluso deja fuera espacios necesarios para personas con discapacidad. Ante este escenario, el municipio planteó la urgencia de implementar buses de acercamiento y reforzar la seguridad en los horarios de cambio de turno, medidas esenciales para que el personal pueda desempeñar sus funciones sin dificultades desde el primer día.

El alcalde destacó que, más allá de los desafíos técnicos, la prioridad es el impacto social que tendrá este recinto en la red asistencial de la Quinta Región. Según la autoridad, el trabajo conjunto es urgente para saldar una deuda histórica con los pacientes de la zona: "Este es un lindo proyecto que es parte de la red de salud de la quinta región y que va a descongestionar muchos hospitales (...) listas de espera, operaciones, consultas médicas, que hoy día estamos muy al debe como gobierno". Por ello, enfatizó que la tarea inmediata es asegurar el compromiso del nivel central para garantizar que el hospital sea plenamente funcional en el mediano plazo.

El delegado provincial, Gonzalo Azancot, detalló que se están delineando soluciones en distintos plazos: "Las de corto y mediano plazo van relacionadas con el tema de la accesibilidad de las vías (...) a niveles de comuna; las de mediano y largo plazo van relacionadas principalmente con los accesos a niveles provinciales".

La mesa técnica contó con la participación de las Seremis de Salud, Transporte y Obras Públicas, además de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT). Como siguiente paso, el alcalde y el delegado gestionarán una audiencia con el Ministerio del Interior para elevar estos requerimientos al nivel central y acelerar los proyectos municipales de entorno.

"La provincia va a tener un hospital de lujo. Esto no es de la noche a la mañana (...) el presidente tiene un encargo especial de que este hospital esté operativo a la brevedad máxima", concluyó el Delegado Provincial, haciendo un llamado a la paciencia de la comunidad.

PURANOTICIA