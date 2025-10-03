Déficit en salud y endeudamiento hospitalario: Manuel Millones pide al Congreso revertir el escuálido presupuesto del área

El candidato a diputado por el Distrito 6 del interior de la región de Valparaíso, Manuel Millones, ha manifestado su profunda preocupación por el presupuesto nacional destinado al Ministerio de Salud, tras las propias declaraciones de la autoridad respecto a un déficit que fluctúa entre los 500 millones y 1.000 millones de dólares.

La preocupación se intensifica ante la información de que el Gobierno habría instruido a directores de Hospitales y Servicios de Salud para traspasar la deuda acumulada de los últimos cuatro meses al ejercicio presupuestario del año siguiente (2026),

“Quien sea el Gobierno y las autoridades locales y provinciales van a enfrentar un complejo escenario", advirtió el ex Consejero Regional (Core) de Valparaíso.

Esta decisión ya está generando graves consecuencias, con proveedores, sociedades médicas y clínicas a quienes no se les ha cancelado por la prestación de servicios en la reducción de las listas de espera y de insumos. Además, Millones alertó sobre la ausencia de fondos disponibles para atender las listas de espera no GES, que afectan a más de 300.000 compatriotas a nivel nacional, y a 40.000 solo en esta región.

También hizo un llamado urgente a la Cámara, indicando que "hay preocupación y yo espero que el Congreso se ponga las pilas, rechace esta decisión y pueda revertir la partida del Ministerio, de modo tal que tengamos los fondos necesarios para las intervenciones quirúrgicas que son tremendamente necesarias".

Finalmente, solicitó al Gobierno que aclare si están garantizados los recursos para proyectos de infraestructura sanitaria vitales para la región, pidiendo "con nombre y apellido" la confirmación de fondos para una serie de iniciativas.

Estas son, el Macrocentro del Cáncer; la compra del terreno para el consultorio de especialidades pertenecientes al Hospital Van Buren; el Hospital San Camilo o Biprovincial; el diseño del Hospital de La Ligua; la reposición del Hospital Geriátrico de Limache; el diseño para el Hospital Bicomunal Quintero - Puchuncavi; y los cargos médicos necesarios para el Hospital Provincial de Marga Marga.

"Esperamos que el Gobierno revierta este insuficiente presupuesto y pueda hacerse cargo y cubrir todas las demandas del punto de vista de las intervenciones quirúrgicas pendientes, de los gastos operacionales y del pago a los proveedores, porque si no vamos a tener problemas gravísimos el próximo año", concluyó el candidato.

