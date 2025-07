Defensoría de la Niñez confirma falencias en jardín infantil viñamarino tras denuncia del diputado Celis

El diputado Andrés Celis recibió una respuesta de la Defensoría de los Derechos de la Niñez respecto a la grave situación que afecta al jardín infantil y sala cuna “Tía Coty” de Viña del Mar, luego de que enviara un oficio denunciando la filtración de aguas lluvias, fallas estructurales y la exposición permanente de niños y niñas a condiciones inadecuadas.

En el documento, el organismo confirmó la gravedad del caso y detalló una serie de intentos fallidos por subsanar el problema, entre ellos la aplicación de impermeabilizantes y recambios parciales de canaletas, los cuales no fueron suficientes. Además, se constató que incluso la sala contigua, inicialmente sin problemas, terminó también afectada por filtraciones.

En cuanto al plan de reparación definitivo, el informe señala que se gestiona una compra ágil para adquirir los materiales. La primera licitación fue rechazada por incumplir requisitos y la segunda superó el presupuesto, lo que obligó a aumentar los recursos municipales.

Ante esta situación, el representante del distrito 7 por la región de Valparaíso señaló que lo primordial ahora es que se transparente si efectivamente se cerró el proceso de compra de materiales y cuándo comenzarán los trabajos.

“No basta con reconocer las fallas, lo que necesitamos es saber si ya tienen las platas, si los materiales fueron adquiridos y en qué fecha piensan iniciar y terminar los arreglos. Los niños no pueden seguir siendo perjudicados por obras mal hechas o soluciones a medias”, expresó.

El congresista también fue enfático en que, tras varios intentos fallidos, las nuevas obras deben garantizar una solución definitiva. “Se gastó dinero en reparaciones que no sirvieron, por lo tanto, esta vez tiene que hacerse bien. Lo ideal sería reparar toda la techumbre y no un parche más. No se puede seguir improvisando con la salud y el bienestar de los niños y educadoras”.

Asimismo, Andrés Celis pidió especial atención a la forma en que se realizarán las obras, para evitar afectar la continuidad educativa o la salud emocional de los menores.

“Debe garantizarse que los trabajos se hagan sin interrumpir el funcionamiento del jardín, o que, si eso no es posible, se tomen todas las medidas para cuidar a los niños y brindarles un entorno seguro mientras se ejecuten las mejoras".

Finalmente, el diputado valoró que la Defensoría anunciara seguimiento activo del caso, especialmente considerando que el establecimiento pasará a ser administrado por el Servicio Local de Educación Pública este mes.

“El seguimiento es importante, pero lo urgente es la solución y aquí las autoridades deben actuar con sentido de urgencia y responsabilidad”, concluyó.

PURANOTICIA