Camila Flores y Andrés Longton serán la dupla de Renovación Nacional para competir por el Senado en la región de Valparaíso

A pesar que ya era un secreto a voces, finalmente Renovación Nacional (RN) confirmó que sus candidatos al Senado por la región de Valparaíso serán los dos diputados que actualmente tienen en el Distrito 6: Camila Flores y Andrés Longton.

Los dos parlamentarios ya llevan meses desplegados en el territorio escuchando las problemáticas de los vecinos, tanto de la zona interior (que representan en la Cámara) como de la zona costera, sin embargo aún faltaba la ratificación de la colectividad.

De todas maneras, aún resta que sus nombres sean inscritos en la lista que RN tendrá que presentar ante el Servicio Electoral (Servel) para que sus candidaturas queden oficialmente aprobadas, proceso que tendrán que realizar antes del 18 de agosto.

Bajo este contexto, los diputados se mostraron contentos con la nominación que llevó a cabo el partido de cara a la Elección Senatorial de noviembre en la V Región.

Camila Flores expuso que "asumo con mucha responsabilidad y también con mucha humildad la nominación que me ha hecho mi partido, Renovación Nacional, como candidata a senadora por la región de Valparaíso. Es un tremendo desafío, pero que la verdad venimos trabajando hace mucho tiempo con un gran despliegue en terreno".

También sostuvo que su trabajo en el territorio lo ha llevado a cabo "con las convicciones más firmes y claras que nunca, sin ambigüedades, sin medias tintas y sin pensar en lo que es popular o impopular, sino que defendiendo siempre ideas que desde el primer minuto que llegué al Congreso he defendido. No he cambiado ni he variado, a propósito de que alguna defensa de alguna institución o de alguna idea pueda ser impopular, lo he hecho igual muchas veces, aunque eso implique perder votos".

Junto a indicar que cree que tanto la derecha como la izquierda llegarán con dos listas a la Elección Parlamentaria, Flores recalcó que "estar dos periodos como Diputada es suficiente. Creo que un tercer periodo ya sería mucho tiempo. Creo que el paso natural, evidente y obvio es llegar a la Cámara de Senadores, donde ahí espero poder incidir con darle mayor dinamismo, por un lado, a la tramitación de proyectos que son emblemáticos, pero también poder incidir en la toma de decisiones que ahí se generan que son muy importantes. En el Senado se nombra al fiscal nacional, en el Senado se nombra al cargo de Contralor Nacional, a los ministros de Corte. El Senado toma decisiones que son trascendentales y creo que la visión como la nuestra, de una derecha sin complejo y sin apellido, es fundamental marcarla desde el Senado".

Por su parte, Andrés Longton precisó que "yo tengo toda la intención de ser candidato. Mi partido, Renovación Nacional, ya me ratificó en el Consejo General y esperamos ser ratificados en la inscripción de las candidaturas el día 18. He contado con el respaldo de mi partido y eso también tiene que ver con el trabajo que hemos desempeñado en la región, que nos ha permitido tener una primera mayoría en la región y una segunda elección con una primera mayoría en la derecha, que nos sitúa en buena posición para enfrentar este gran desafío que tiene que ver con representar la región donde nací, donde he desarrollado toda mi vida y donde espero ahora representar tanto en el 6 como en el 7 y eso es toda la región de Valparaíso".

Acerca de competir en listas separadas, el parlamentario del Distrito 6 subrayó que "nos habría encantado tener una lista única, que nos habría permitido asegurar probablemente tres senadores, si es que sale todo bien. Ahora, al ir divididos eso no está seguro, porque probablemente el Partido de la Gente (PDG) va a tener otra lista".

Finalmente, el legislador de la zona interior de la región puntualizó que "lo que yo espero, al menos, es que reconozcamos que el adversario está enfrente, que los de al lado somos aliados y que, en segunda vuelta, nos vamos a necesitar todos. Por lo tanto, una campaña donde las ideas predominen y donde dejemos en evidencia que Jeannette Jara es la continuidad de este Gobierno, profundizado además ahora en un Gobierno comunista, donde todos sabemos el empobrecimiento que se genera en los países cuando las ideas comunistas calan profundamente en las sociedades".

