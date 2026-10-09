Decretan prisión preventiva para otros dos funcionarios de la Armada por presunta violación en Rapa Nui

El Juzgado de Letras y Garantía de Isla de Pascua decretó la prisión preventiva de otros dos funcionarios de la Armada formalizados por el delito de violación de una joven de 23 años, ilícito que se habría registrado la noche del pasado viernes 2 de octubre, en dependencias de la Guarnición Marítima de la Armada de Chile.

En audiencia de formalización, el magistrado Alex Guzmán decretó la medida cautelar más gravosa por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la víctima y también para la sociedad.

Al resolver el magistrado tuvo a la vista los antecedentes aportados por el Ministerio Público respecto de los cuales, precisó, “la parte querellante de la víctima representada por el abogado Ciro Colombara López adhirió a la solicitud fiscal, pero solicitó el cumplimiento de la prisión preventiva en un recinto común. Oídas las defensas, el tribunal resolvió hacer lugar a la prisión preventiva por estimar que los antecedentes existentes justifican la existencia del delito y la participación de los imputados en los términos del artículo 140 del Código Procesal Penal en los hechos materia de investigación, disponiendo la prisión preventiva de los imputados en un recinto naval por ser miembros de una institución castrense conforme lo establece el Código de Justicia Militar, rechazando así la solicitud de la querellante en orden a que se cumpliese la medida cautelar en un recinto de Gendarmeria de Chile”.

Agregó que tras la resolución, la querellante anunció que recurriría al Tribunal Constitucional por estimar que los artículos 434 y 137 del codigo de justicia militar, que regulan el lugar de cumplimiento de la privación de libertad (detención o prisión) para el personal militar, serían contrarios a la Constitución.

Para resolver, el magistrado tuvo además presente el componente cultural y de pueblo originario de la víctima, así como la pertenencia de los hechores a la Armada de Chile, institución que durante 1853 a 1966 ejercieron la administración de ese territorio insular.

El tribunal fijó el plazo de investigación en 80 días y dispuso el cumplimiento de la medida cautelar en dependencias de la Armada de Chile.

(Imagen referencial)

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