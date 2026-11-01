Decretan prisión preventiva para hombre acusado de almacenar contenido de explotación sexual infantil en El Quisco

Prisión preventiva decretó el Juzgado de Garantía de San Antonio a un hombre formalizado por almacenamiento de material de explotación sexual infantil en El Quisco, Región de Valparaíso.

La detención se concretó luego de diligencias realizadas por la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, las cuales permitieron determinar que existían conexiones de internet provenientes de un domicilio, que estaban asociadas con la descarga e intercambio de archivos.

“El día 30 de octubre del año 2026 tuvo lugar la audiencia de control de detención y formalización de la investigación de un imputado, que en virtud de diligencias investigativas preliminares logró establecer direcciones de IP provenientes de un domicilio ubicado en la comuna de El Quisco, en donde se mantenían registros de compartir y descargar información y material asociado a explotación sexual y pornografía infantil”, explicó la fiscal de San Antonio, Valentina Malhue.

Ante este escenario, se realizó el registro de la vivienda, donde se encontró un notebook que contenía aproximadamente 327 archivos con imágenes de niñas de entre 6 y 14 años, algunas en ropa interior, e incluso desnudas en actos de connotación sexual.

El tribunal determinó un plazo de 80 días para la investigación, mientras que el imputado quedó en prisión preventiva.

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