Decretan prisión preventiva para dos mujeres que estafaron a turistas argentinas con el juego «Pepito paga doble» en Viña del Mar

En el marco de las fiscalizaciones permanentes que se realizan en la comuna y gracias a un eficaz despliegue en terreno, personal de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Viña del Mar logró la detención de dos mujeres dedicadas a la estafa conocida como “Pepito paga doble”, en calle Valparaíso, tras afectar a turistas de nacionalidad argentina.

La alerta de testigos e inspectores municipales activaron el operativo que se ejecutó al mediodía de este lunes y que detectó a las mujeres realizando la acción delictual. Pese a que intentaron huir, fueron detenidas en el sector del Pasaje Cousiño y en calle Viana y puestas a disposición de Carabineros.

Asimismo, personal de Seguridad brindó contención y apoyo a las afectadas, quienes realizaron la denuncia correspondiente, lo que permitió la formalización de las imputadas por el delito de estafa, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que dure la investigación.

REFORZAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

El resultado de este operativo se logró gracias al trabajo preventivo que realiza el Municipio de Viña del Mar a través de la Dirección de Seguridad Pública junto a Carabineros y el despliegue permanente de inspectores en el espacio público, y la coordinación interinstitucional para orientar y apoyar a las víctimas.

Dicha labor se ha reforzado durante el periodo estival dado el aumento de turistas, por medio de un refuerzo del personal y del aumento de los medios logísticos, como la base de operaciones policiales que, por primera vez, se ha instalado en el sector de Avenida Perú, para incrementar la seguridad en el borde costero.

