Decretan prisión preventiva para acusado de robo y agresión en tren Limache-Puerto de EFE Valparaíso

La tarde de este sábado, en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, se llevó a cabo la audiencia de control de detención de Jonathan Letelier, también conocido como “El Diablo”, quien es acusado de cometer una serie de infracciones al interior de un tren de EFE en Valparaíso, donde incluso una persona terminó lesionada.

Ante esto, quien entregó declaraciones fue el fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia. “Este imputado fue identificado como el autor de dos delitos de robo con intimidación, un delito de robo por sorpresa y un delito de daños calificados a un vagón del Metro de Valparaíso”, expuso el persecutor.

Cabe recordar que los hechos tuvieron lugar los días 15 y 25 de agosto, siendo este último cuando una persona terminó lesionada con un arma blanca al interior de un vagón del Tren Limache-Puerto, por lo que tras las diligencias realizadas por la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Segunda Comisaría de Carabineros Valparaíso, se pudo identificar a la persona, y emitir una orden de detención contra Jonathan.

Ante esto, la Fiscalía formalizó al acusado y solicitó la prisión preventiva, medida cautelar que fue acogida por el tribunal, y se decretó un plazo de 90 días para la investigación.

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