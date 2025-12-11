Decretan internación provisional para acusado de provocar incendio donde falleció su hermano en Viña del Mar

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar decretó internación provisional para el acusado de iniciar un incendio en una vivienda, el cual provocó el fallecimiento de su hermano mayor en el sector de Nueva Aurora en la Ciudad Jardín.

El hombre fue formalizado por los delitos de incendio con resultado de muerte, lesiones menos graves, parricidio tentado, amenazas en contexto de violencia intrafamiliar y desacato.

La fiscal Jefe de Viña del Mar, Vivian Quiñones, dio a conocer que el miércoles “se amplió la detención, porque no estaba en condiciones de realizarse la audiencia de formalización”.

Agregó que el sujeto fue formalizado “por el delito de incendio con resultado de muerte, por el delito de lesiones menos graves respecto de la víctima fallecida, parricidio tentado respecto del padre, amenazas también, todo esto en el contexto de violencia intrafamiliar”, además del delito de desacato.

La persecutora expuso que "en atención al estado de salud mental, que es un antecedente que el Tribunal lo decretó como reservado, pero dice relación con que, en definitiva, se aplicó una suspensión del procedimiento para evaluar la situación de salud mental del imputado, quedando este privado de libertado bajo la modalidad de una internación provisional”, acotó la persecutora.

Cabe señalar que el sujeto se mantendrá en el Hospital Dr. Gustavo Fricke donde evaluarán su salud mental para confirmar si es que es imputable.

