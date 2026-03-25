Decretan 40 días más de secreto y presentan nueva querella: las nuevas aristas del caso María Ercira a casi dos años de su desaparición

A casi dos años de la desaparición de María Ercira Contreras, mujer de 85 años cuyo rastro se perdió el 12 de mayo de 2024 tras levantarse de la mesa para ir al baño mientras compartía un almuerzo familiar por el Día de la Madre en el fundo Las Tórtolas de Limache, su paradero sigue siendo completamente desconocido. A la fecha, la investigación continúa sin resultados concluyentes, en medio de la creciente desesperación de su familia y la aparición de nuevos antecedentes en la causa.

Uno de los hechos recientes dice relación con la presentación de una querella por el delito de obstrucción a la investigación por parte de los dueños del fundo, quienes acusan a una persona de difundir información falsa y entorpecer las diligencias del caso.

Según el documento judicial, firmado por Andreas Kleinert, el individuo habría contactado a familiares de la adulta mayor, haciéndose pasar primero por trabajador del recinto y luego como supuesto investigador privado. En ese contexto, habría entregado antecedentes falsos respecto al paradero de la mujer de 85 años, incluso ofreciendo servicios de investigación a cambio de un pago de dinero.

Estos antecedentes fueron abordados por el abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, quien en conversación con Puranoticia.cl señaló que "en general, la familia de la señora María Ercira Contreras, querellante en dos investigaciones vinculadas a esta causa, valora todo esfuerzo por establecer completamente la verdad".

El jurista añadió que "esta acción que se dirige contra una persona que, en principio, le dijo a Carla Hernández (nieta de María Ercira) ser trabajador del fundo Las Tórtolas y luego una persona diversa que habría simulado ser investigador, debe también ser investigada como todo lo que ha ocurrido en esta causa".

En esa línea, el destacado profesional explicó que el objetivo de esta acción es "confirmar o descartar si se trató de una maniobra obstructiva, distractiva, de ocultamiento o de mero aprovechamiento enfermizo. De ese punto de vista, estamos completamente contestes en colaborar con todo tipo de investigación".

Pero cabe hacer presente que ésta no ha sido la única novedad en el caso. También se conoció que la Fiscalía volvió a decretar 40 días de secreto en la investigación, a raíz de nuevas pericias y diligencias solicitadas por la familia, varias de ellas de carácter intrusivo y con análisis completos, según destacó el abogado consultado.

"Justo en el momento en que la Fiscalía ha vuelto a decretar un secreto por 40 días y se encuentran en consulta y/o en ejecución diversas diligencias que pueden llegar a tener también consecuencias intrusivas, de la misma forma, sería altamente valorable que los querellantes de esta causa manifestaran su voluntad expresa en abrir todas las dependencias del fundo a las pericias que se encuentran en evaluación en la Fiscalía Regional", manifestó Juan Carlos Manríquez a Puranoticia.cl.

Asimismo, precisó que como familia esperan que se facilite el acceso al recinto, señalando que ello debiera concretarse "sin tener que pedir autorización judicial o consintiendo en una audiencia judicial al respecto. Eso sería un paso relevante de confirmación y demostración de una voluntad real de cooperación".

Finalmente, el abogado planteó en conversación con este medio que "por eso esta querella causa dudas de si ese supuesto investigador en realidad estaba obstruyendo la investigación y por cuenta de quién. Entonces, sería muy bueno que el fundo accediera, sin necesidad de debate judicial o ante un juez en audiencia, a realizar esas investigaciones y diligencias sin oponerse a ellas".

De esta forma, y a casi dos años de su desaparición, el caso de María Ercira Contreras suma nuevos elementos que complejizan la investigación, mientras su familia continúa a la espera de respuestas que permitan esclarecer qué ocurrió aquella tarde en Limache.

PURANOTICIA