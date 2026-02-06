Decomisan cerca de 900 kilos de marihuana durante control vehicular en Nogales: Tres extranjeros fueron detenidos

A raíz de un control preventivo en la ruta 5 Norte en la comuna de Nogales, región de Valparaíso, tres personas de nacionalidad extranjera fueron detenidas y cerca de 900 kilos de droga fueron decomisadas.

Carabineros advirtieron la presencia de un automóvil estacionado en un costado de la ruta E-47 con dos ocupantes de nacionalidad extranjera, los cuales tenían una actitud sospechosa y vigilante, quienes estaban cumpliendo funciones de “punta de lanza”.

Por tal motivo y con el apoyo de personal de la Tenencia Carreteras Hijuelas, realizaron un recorrido por la ruta 5 Norte, detectando un furgón el cual al ser fiscalizado, el can detector de drogas detectó la presencia de drogas.

A raíz de lo anterior, se incautó 31 sacos, que almacenaban un total de 813 paquetes contenedores de marihuana, procediendo a la detención del conductor del furgón y los ocupantes del vehículo “punta de lanza”, todos mayores de edad, extranjeros con situación migratoria irregular.

En total, se incautaron 844 kilos 824 gramos de marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y los vehículos.

Cabe señalar que los sujetos fueron puestos a disposición del Tribunal local este viernes.

IMÁGENES

PURANOTICIA