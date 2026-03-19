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Decomisan 14 kilos de marihuana en control policial en ruta 5 Norte de Nogales

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Carabineros informó que el ejemplar canino «Frosty» dio una alerta positiva ante la presencia de sustancias ilícitas en el portaequipaje de un automóvil fiscalizado.

Decomisan 14 kilos de marihuana en control policial en ruta 5 Norte de Nogales
Jueves 19 de marzo de 2026 20:42
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En el marco de un operativo masivo de fiscalización a nivel nacional, Carabineros de la Sección OS7 de Valparaíso decomisaron drogas y detuvieron a dos personas.

Esto, luego que personal de la unidad especializada, apoyado por personal de la Tenencia Carretera Hijuelas, efectuara un control a un vehículo particular en la ruta 5 Norte, en la comuna de Nogales.

En medio del procedimiento, el ejemplar canino «Frosty» dio una alerta positiva ante la presencia de sustancias ilícitas en el portaequipaje, lugar donde se encontraron diversos envoltorios, cuyo contenido se verificó que correspondía a marihuana, con un peso total de 14 kilos 33 gramos.

Además, se encontró la cantidad de $184.000 en dinero en efectivo.

Una vez comunicados los antecedentes del operativo al Ministerio Público, se dispuso que los imputados pasen a audiencia de control de detención.

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