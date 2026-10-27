Declaran Emergencia Preventiva en Valparaíso y otras 14 regiones del país ante amenaza de "floraciones algales nocivas"

Las floraciones algales nocivas (FAN) —conocidas comúnmente en Chile como marea roja— son un fenómeno natural o acelerado que ocurre cuando ciertas microalgas o fitoplancton crecen y se multiplican de forma descontrolada en el agua (mar o agua dulce).
El Gobierno declaró Emergencia Preventiva en 15 regiones del país ante la amenaza de floraciones algales nocivas.
La declaración abarca las siguientes regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén, Magalles y la Antártica Chilena.
La medida regirá desde el 1 de noviembre de 2026 hasta el 30 de junio de 2027 para "fortalecer el monitoreo, la coordinación y la preparación ante posibles riesgos sanitarios, ambientales y productivos".
Las floraciones algales nocivas (FAN) —conocidas comúnmente en Chile como marea roja— son un fenómeno natural o acelerado que ocurre cuando ciertas microalgas o fitoplancton crecen y se multiplican de forma descontrolada en el agua (mar o agua dulce).
¿Por qué son peligrosas?
El inicio, desarrollo y duración de la Marea Roja depende de la interacción de múltiples factores:
De este modo, en algunos sectores la Marea Roja puede ser intermitente o permanente.
Las toxinas de importancia en Chile son: Veneno Diarreico de los Mariscos (VDM), Veneno Amnésico de los Mariscos (VAM) y Veneno Paralizante de los Mariscos (VPM).
(Imagen referencial: El Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia)
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