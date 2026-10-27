Declaran Emergencia Preventiva en Valparaíso y otras 14 regiones del país ante amenaza de "floraciones algales nocivas"

El Gobierno declaró Emergencia Preventiva en 15 regiones del país ante la amenaza de floraciones algales nocivas.

La declaración abarca las siguientes regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén, Magalles y la Antártica Chilena.

La medida regirá desde el 1 de noviembre de 2026 hasta el 30 de junio de 2027 para "fortalecer el monitoreo, la coordinación y la preparación ante posibles riesgos sanitarios, ambientales y productivos".

Las floraciones algales nocivas (FAN) —conocidas comúnmente en Chile como marea roja— son un fenómeno natural o acelerado que ocurre cuando ciertas microalgas o fitoplancton crecen y se multiplican de forma descontrolada en el agua (mar o agua dulce).

¿Por qué son peligrosas?

Producción de toxinas: Muchas de estas microalgas liberan venenos naturales (como toxinas paralizantes, amnésicas o diarreicas).

(como toxinas paralizantes, amnésicas o diarreicas). Contaminación de mariscos: Los moluscos filtradores (como choritos, almejas y machas) comen estas algas y acumulan las toxinas en sus tejidos sin cambiar de color, olor o sabor . El calor de la cocción, el limón o el vinagre no destruyen el veneno.

. El calor de la cocción, el limón o el vinagre no destruyen el veneno. Daño a la fauna y ecosistemas: El exceso de algas puede agotar el oxígeno del agua (provocando asfixia y muerte masiva de peces y otros animales marinos) o generar toxinas que afectan a aves y mamíferos.

El inicio, desarrollo y duración de la Marea Roja depende de la interacción de múltiples factores:

Biológicos: presencia de sustratos.

Hidrológicos: corrientes marinas.

Meteorológicos: temperatura y luminosidad.

De este modo, en algunos sectores la Marea Roja puede ser intermitente o permanente.

Las toxinas de importancia en Chile son: Veneno Diarreico de los Mariscos (VDM), Veneno Amnésico de los Mariscos (VAM) y Veneno Paralizante de los Mariscos (VPM).

(Imagen referencial: El Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia)

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