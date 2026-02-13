Declaran Alerta Temprana Preventiva por viento para las provincias de San Antonio, Valparaíso, Quillota, Petorca y Marga Marga

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declara Alerta Temprana Preventiva por viento para las provincias de San Antonio, Valparaíso, Quillota, Petorca y Marga Marga.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el siguiente alertamiento meteorológico para la región:

Alertamiento: Alerta AA41/2026

Pronóstico: Viento moderado a fuerte en zonas de litoral y cordillera de la costa de la región, desde este viernes y hasta el sábado.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Atacama, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva por viento para las provincias de San Antonio, Valparaíso, Quillota, Petorca y Marga Marga, vigente desde este viernes y "hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten".

La declaración de esta alerta, "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

PURANOTICIA