Declaran Alerta Temprana Preventiva por amenaza de incendios forestales en la región de Valparaíso

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), declaró Alerta Temprana Preventiva para la región de Valparaíso, por amenaza de incendios forestales.

La Dirección Regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), informó que los indicadores analizados por el departamento de desarrollo e investigación de siniestros forestales señalan una alta probabilidad de ignición asociada a la baja humedad del combustible fino muerto y a las condiciones de humedad relativa y de temperatura ambiental que facilitan la propagación de incendios forestales.

Además, del aviso meteorológico condición sinóptica: Dorsal en altura, para Valparaíso en zona litoral, cordillera costa y precordillera y valles pre cordilleranos desde este miércoles 3 de diciembre.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred, declaró Alerta Temprana Preventiva para la región de Valparaíso, por amenaza de incendios forestales, la que estará "vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred indicó que la declaración de dicha alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

Cabe señalar que al menos dos incendios forestales se han registrado este miércoles en la región de Valparaíso.

Conaf informó que el siniestro registrado en la comuna de Olmué fue "controlado".

Las llamas consumieron una superficie superior a 1 hectárea.

Para la emergencia que "no presentó amenaza a viviendas", fueron desplegadas 7 brigadas, 3 técnicos, 3 aviones cisterna, 3 helicópteros y 1 avión de coordinación de Conaf, además de Bomberos.

Además, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de Santo Domingo por incendio forestal que ha consumido 30 hectáreas.

El organismo informó que "no se reportan afectaciones en personas ni daños en viviendas en la comuna de Santo Domingo".

(Imagen referencial)

PURANOTICIA