Declaran Alerta Temprana Preventiva por amenaza de incendios forestales para la región de Valparaíso

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la región de Valparaíso por amenaza de incendios forestales.

La medida no rige para la provincia de Isla de Pascua y la comuna de Juan Fernández.

La Corporación Nacional Forestal ha informado que existen zonas de alta probabilidad de generación y propagación de incendios forestales para los próximos días; complementariamente, la Dirección Meteorológica de Chile ha emitido un Aviso Meteorológico por altas temperaturas, las que pueden generar condiciones que faciliten la propagación de siniestros.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva Regional, exceptuando la provincia de Isla de Pascua y la comuna de Juan Fernández, por amenaza de incendios forestales, vigente a contar de este miércoles y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Según indicó Senapred, la declaración de dicha alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

