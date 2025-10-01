Declaran Alerta Temprana Preventiva para tres provincias y cinco comunas de la región de Valparaíso por simulacro de sismo y tsunami

La Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para las provincias de Valparaíso, San Antonio e Isla de Pascua y las comunas de Quillota, La Ligua, Zapallar, Papudo y Limache, por evento masivo.

Este jueves 2 se desarrollará el evento denominado “Simulacro de Evacuación por Sismo-Tsunami 2025”, que considera las comunas del borde costero y territorios insulares de la región de Valparaíso.

Conforme a lo anterior, se espera una alta movilización de personas, empresas y organismos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) por las distintas arterias, como la segregación de rutas y desvíos de tránsito de las comunas costeras de la región.

En atención a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva por evento masivo para las provincias de Valparaíso, San Antonio e Isla de Pascua y comunas de Quillota, La Ligua, Zapallar, Papudo y Limache, a partir de este miércoles y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred indicó que la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sinapred con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

