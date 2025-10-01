Declaran Alerta Temprana Preventiva para tres provincias y cinco comunas de la región de Valparaíso por simulacro de sismo y tsunami

Se espera una alta movilización de personas, empresas y organismos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) por las distintas arterias de las comunas costeras de la región.
La Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para las provincias de Valparaíso, San Antonio e Isla de Pascua y las comunas de Quillota, La Ligua, Zapallar, Papudo y Limache, por evento masivo.
Este jueves 2 se desarrollará el evento denominado “Simulacro de Evacuación por Sismo-Tsunami 2025”, que considera las comunas del borde costero y territorios insulares de la región de Valparaíso.
Conforme a lo anterior, se espera una alta movilización de personas, empresas y organismos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) por las distintas arterias, como la segregación de rutas y desvíos de tránsito de las comunas costeras de la región.
En atención a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva por evento masivo para las provincias de Valparaíso, San Antonio e Isla de Pascua y comunas de Quillota, La Ligua, Zapallar, Papudo y Limache, a partir de este miércoles y "hasta que las condiciones así lo ameriten".
Senapred indicó que la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sinapred con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".
