Declaran Alerta Temprana Preventiva para la región de Valparaíso por amenaza de incendios forestales

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la región de Valparaíso por amenaza de incendios forestales.

La Dirección Meteorológica de Chile mantiene vigente los avisos meteorológicos por viento normal a moderado en cordillera, por viento normal a moderado en litoral y el por altas temperaturas en litoral, cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos.

Sumado a lo anterior la Corporación Nacional Forestal (Conaf), ha declarado Alerta Técnica Temprana Preventiva por condiciones propicias para la generación y propagación de incendios forestales, dado el resultado de su análisis técnico realizado.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva Regional, por amenaza de incendios forestales.

Senapred indicó que la declaración de dicha alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

El organismo recomendó a la población "mantener los alrededores de viviendas despejados de vegetación y desechos que se puedan quemar; evitar fumar en lugares con vegetación que pueda arder; no encender fogatas ni manipular fuentes de calor en zonas cercanas a vegetación; e informarse a través del Visor Chile Preparado sobre las áreas con mayor riesgo de incendios forestales (https://web.senapred.cl/visor-chile-preparado/). En caso de observar humo o fuego en zonas de vegetación avisar a: CONAF (130), Bomberos (132), Carabineros (133) o PDI (134)".

PURANOTICIA