Declaran Alerta Temprana Preventiva para la región de Valparaíso por amenaza de incendios forestales

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la región de Valparaíso, exceptuando la provincia de Isla de Pascua y la comuna de Juan Fernández, por amenaza de incendios forestales.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) reporta los siguientes indicadores que generan condiciones propicias para siniestros durante los próximos días:

Temperatura sobre los 30°C en valle e interior, rachas de viento superior a 30 km/hrs y baja humedad relativa de día.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva Regional, con excepción de la provincia de Isla de Pascua y la comuna de Juan Fernández, por amenaza de incendios forestales, vigente a contar de este ñines y hasta que las condiciones así lo ameriten.

Senapred indicó que la declaración de dicha alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

PURANOTICIA