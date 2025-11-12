Declaran Alerta Temprana Preventiva para la región de Valparaíso por amenaza de incendios forestales

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la región de Valparaíso por amenaza de incendios forestales.

La Dirección Regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), informó que los indicadores analizados por el departamento de desarrollo e investigación de incendios forestales señalan una alta probabilidad de ignición asociada a la baja humedad del combustible fino muerto y a las condiciones de humedad relativa y de temperatura ambiental que facilitan la propagación de incendios forestales.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva Regional, por amenaza de incendios forestales, la que estará vigente a contar de este miércoles y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Según indica Senapred, la declaración de dicha alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

El organismo recomendó a la población "mantener los alrededores de viviendas despejados de vegetación y desechos que se puedan quemar; evitar fumar en lugares con vegetación que pueda arder; no encender fogatas ni manipular fuentes de calor en zonas cercanas a vegetación; e informarse a través del Visor Chile Preparado sobre las áreas con mayor riesgo de incendios forestales.

En caso de observar humo o fuego en zonas de vegetación se pide dar avisar a: CONAF (130), Bomberos (132), Carabineros (133) o PDI (134).

(Imagen referencial)

PURANOTICIA