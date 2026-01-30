Declaran Alerta Temprana Preventiva para la región de Valparaíso por probables tormentas eléctricas

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas para la región de Valparaíso, exceptuando la provincia de Isla de Pascua y la comuna de Juan Fernández.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos para la zona:

Pronóstico: Probables tormentas eléctricas en litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos, y cordillera desde este sábado 31 y hasta el domingo 1.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva Regional por tormentas eléctricas, exceptuando la provincia de Isla de Pascua y la comuna de Juan Fernandez, vigente a contar de este viernes y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred informó que la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

