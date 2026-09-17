Declaran Alerta Temprana Preventiva para la región de Valparaíso ante pronóstico de viento, precipitaciones y tormentas eléctricas

Se pronostica viento y precipitaciones en Isla de Pascua, precordillera, valles precordilleranos y cordillera y en el archipiélago Juan Fernández.
La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la región de Valparaíso por evento meteorológico.
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la zona:
Alertamiento: Alerta AA166
Alertamiento: Aviso A483-1
Alertamiento: Aviso A484
Alertamiento: Aviso A485
Alertamiento: Aviso A486
Alertamiento: Aviso A490
Alertamiento: Aviso A491
Alertamiento: Aviso A492
En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva Regional por evento meteorológico, vigente a contar de este jueves y "hasta que las condiciones así lo ameriten".
Senapred indicó que la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".
PURANOTICIA