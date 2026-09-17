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Declaran Alerta Temprana Preventiva para la región de Valparaíso ante pronóstico de viento, precipitaciones y tormentas eléctricas

Declaran Alerta Temprana Preventiva para la región de Valparaíso ante pronóstico de viento, precipitaciones y tormentas eléctricas

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Se pronostica viento y precipitaciones en Isla de Pascua, precordillera, valles precordilleranos y cordillera y en el archipiélago Juan Fernández.

Declaran Alerta Temprana Preventiva para la región de Valparaíso ante pronóstico de viento, precipitaciones y tormentas eléctricas
Jueves 17 de septiembre de 2026 20:16
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La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la región de Valparaíso por evento meteorológico.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la zona:

Alertamiento: Alerta AA166

  • Pronóstico: Viento moderado a fuerte en Isla de Pascua, durante este sábado y domingo.

Alertamiento:  Aviso A483-1

  • Pronóstico: Viento normal a moderado en precordillera y valles precordilleranos, y cordillera, durante este sábado y hasta el lunes.

Alertamiento: Aviso A484

  • Pronóstico: Viento normal a moderado en Isla de Pascua, durante este jueves.

Alertamiento: Aviso A485

  • Pronóstico: Precipitaciones normales a moderadas en Isla de Pascua, durante este domingo.

Alertamiento: Aviso A486

  • Pronóstico: Viento normal a moderado en Isla de Pascua, desde este sábado y al domingo.

Alertamiento: Aviso A490

  • Pronóstico: Viento normal a moderado en el archipiélago Juan Fernández, durante este sábado.

Alertamiento: Aviso A491

  • Pronóstico: Precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo en el Archipiélago Juan Fernández, durante este sábado.

Alertamiento: Aviso A492

  • Pronóstico: Probables tormentas eléctricas en cordillera, durante este jueves y viernes. 

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva Regional por evento meteorológico, vigente a contar de este jueves y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred indicó que la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

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