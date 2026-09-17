Declaran Alerta Temprana Preventiva para la región de Valparaíso ante pronóstico de viento, precipitaciones y tormentas eléctricas

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la región de Valparaíso por evento meteorológico.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la zona:

Alertamiento: Alerta AA166

Pronóstico: Viento moderado a fuerte en Isla de Pascua, durante este sábado y domingo.

Alertamiento: Aviso A483-1

Pronóstico: Viento normal a moderado en precordillera y valles precordilleranos, y cordillera, durante este sábado y hasta el lunes.

Alertamiento: Aviso A484

Pronóstico: Viento normal a moderado en Isla de Pascua, durante este jueves.

Alertamiento: Aviso A485

Pronóstico: Precipitaciones normales a moderadas en Isla de Pascua, durante este domingo.

Alertamiento: Aviso A486

Pronóstico: Viento normal a moderado en Isla de Pascua, desde este sábado y al domingo.

Alertamiento: Aviso A490

Pronóstico: Viento normal a moderado en el archipiélago Juan Fernández, durante este sábado.

Alertamiento: Aviso A491

Pronóstico: Precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo en el Archipiélago Juan Fernández, durante este sábado.

Alertamiento: Aviso A492

Pronóstico: Probables tormentas eléctricas en cordillera, durante este jueves y viernes.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva Regional por evento meteorológico, vigente a contar de este jueves y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred indicó que la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

PURANOTICIA