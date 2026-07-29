Declaran Alerta Temprana Preventiva para la región de Valparaíso ante pronóstico de precipitaciones y viento

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la región de Valparaíso por evento meteorológico.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se mantienen vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para el territorio continental de la región:

Alertamiento: Aviso A364-3

Pronóstico: Precipitaciones normales a moderadas en litoral de la región durante este viernes.

Alertamiento: Aviso A365-3

Pronóstico: Viento normal a moderado con probabilidad de ventisca en litoral, cordillera de la costa, precordillera, valles precordilleranos y cordillera de la región desde este jueves y hasta este sábado.

Asimismo, conforme a lo indicado en el Informe de Amenaza Meteorológica, los montos de precipitación (mm) y las velocidades del viento (km/h) son los siguientes:

Precipitaciones e Isoterma 0°C Sector Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 31 Litoral - 1 - 3 15 - 23 Cordillera de la Costa - 10 - 15 Valles precordilleranos y precordillera - 5 - 10 Cordillera 3 - 5 mm 2 - 5 cm 5 - 10 cm

Nota: Los montos de precipitaciones contemplan el período entre las 09:00 horas del día indicado y las 09:00 horas del día siguiente.

Viento Sector Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 31 Litoral - - 25 - 40 rachas de 60 Cordillera de la Costa - - Valles precordilleranos y precordillera - - 25 - 40 rachas de 50 Cordillera 25 - 40 rachas de 50 25 - 40 rachas de 50 25 - 40 rachas de 70

Por otra parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), mediante la actualización de su Minuta Técnica por peligro de remociones en masa, indica que la probabilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos y caídas de rocas) es Moderada en el litoral y Baja en cordillera de la costa, valles precordilleranos, precordillera y cordillera de la región.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva Regional (territorio continental) por evento meteorológico, vigente desde este miércoles y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Según indicó Senapred, la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

PURANOTICIA