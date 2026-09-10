Declaran Alerta Temprana Preventiva para la provincia de San Felipe y las comunas de Cabildo y Petorca por tormentas eléctricas

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas para la provincia de San Felipe y las comunas de Cabildo y Petorca.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el siguiente alertamiento meteorológico para la región de Valparaíso:

Alertamiento: Alerta AA158

Pronóstico: Tormentas eléctricas en precordillera y valles precordilleranos, con probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales, durante este jueves.

Alertamiento: Aviso A475-3

Pronóstico: Probables tormentas eléctricas asociadas a chubascos aislados en cordillera de la costa, Precordillera y valles precordilleranos, y cordillera, durante este jueves y hasta el viernes.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas para la provincia de San Felipe y las comunas de Cabildo y Petorca vigente a contar de este jueves y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred indicó que la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

PURANOTICIA