Caos vial en Recreo: vecinos denuncian colapso por desvíos en avenida España y piden a autoridades retirar barreras New Jersey

Un profundo malestar e incertidumbre afecta a los residentes del tradicional barrio Recreo, en Viña del Mar, debido al colapso vial generado por los desvíos asociados a los trabajos que se desarrollan en Avenida España, obras que se prolongarán por aproximadamente 90 días.

Lo que hasta hace poco era un sector caracterizado por su tranquilidad urbana se ha transformado en un punto crítico de congestión, situación que se ha intensificado luego de que este jueves fueron instaladas barreras de hormigón tipo New Jersey en uno de los accesos utilizados por los conductores como vía alternativa.

Inicialmente, vecinos y automovilistas habían encontrado una alternativa para mitigar el impacto del flujo vehicular: descender por calle Bascuñán y empalmar con 18 de Septiembre para acceder directamente a Avenida España. Sin embargo, la instalación de las barreras por parte de las autoridades y Carabineros bloqueó completamente esta vía de escape, obligando a concentrar el flujo vehicular en una única salida: calle Bustos.

“Se van a demorar 90 días... vamos a estar con todo este taco todos los días, y que sea un trauma finalmente llegar a tu casa o salir de tu casa, con tacos y bocinazos. La verdad es que es pésima la medida. Hay tacos arriba, abajo y en las intersecciones”, advierte un vecino de Recreo afectado por la contingencia.

La situación ha generado un efecto embudo en calle Bustos, donde los automovilistas deben sortear múltiples curvas pronunciadas, semáforos y cruces de alta demanda, entre ellos el sector de Camino Real, a la altura del minimarket Jumbito.

El resultado son extensas filas de vehículos que también afectan al transporte público, extendiendo la congestión hacia otras arterias del sector, como Amunátegui y calle Olga.

Pero el impacto de la contingencia no se limita al tránsito. Los residentes denuncian que el ruido, los bocinazos y el estrés se han convertido en una constante durante gran parte del día, alterando la tranquilidad de las familias que viven en el barrio.

“Nos estamos despertando con bocinazos desde las seis y media de la mañana, lo que altera obviamente tu tranquilidad. Hay un taco constante durante todo el día que genera el colapso total del barrio y nos tiene a todos un poco estresados”, señala el residente.

LLAMADO A LA AUTORIDAD

Los vecinos aseguran comprender que, en condiciones normales, la normativa de tránsito restringe determinados virajes debido al alto flujo vehicular de Avenida España. Sin embargo, plantean que la actual situación constituye una excepcionalidad, debido al corte y los desvíos derivados de los trabajos, por lo que solicitan adoptar una medida temporal que permita descongestionar el sector.

En ese contexto, la comunidad hizo un llamado a la Municipalidad de Viña del Mar y a Carabineros para reconsiderar la ubicación de las barreras y evaluar la habilitación de una vía de salida alternativa por Bascuñán o 18 de Septiembre, con el objetivo de distribuir el flujo vehicular y aliviar la saturación de calle Bustos.

La gravedad de la crisis escaló a instancias formales mediante una carta ingresada este 14 de agosto a la Dirección de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad de Viña del Mar, por parte de la junta de vecinos del sector.

En el documento, la organización advierte que el flujo masivo de vehículos particulares y de alto tonelaje ha transformado pasajes residenciales en importantes ejes de conexión entre Viña del Mar y Valparaíso, provocando daños en la carpeta asfáltica y generando un grave riesgo para los peatones.

Ante este escenario, la representación comunitaria solicitó con carácter urgente la presencia de inspectores municipales o Carabineros en los cruces más críticos, además de la instalación de reductores de velocidad y el redireccionamiento de los camiones hacia arterias con mayor capacidad vial.

PURANOTICIA