Refuerzan seguridad en Av. España con barreras en vías alternativas y camellones de 3 toneladas para frenar posibles derrumbes

El riesgo de nuevos desprendimientos en la avenida España obligó nuevamente a reforzar las medidas de seguridad implementadas en esta importante arteria que conecta Valparaíso con Viña del Mar. La situación ha llevado a mantener un cierre parcial de la vía y a establecer horarios específicos para permitir el desplazamiento de vehículos particulares, mientras se avanza en la instalación de elementos destinados a proteger tanto a los automovilistas como a los trabajadores que deberán intervenir el sector.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, defendió las restricciones adoptadas y explicó que "este cierre parcial es por un hecho de alto riesgo. Si nosotros no la hubiéramos cerrado la Av. España estarían criticando por qué estamos arriesgando a los automovilistas que transitan por el sector. Ahí puede colapsar el cerro completo, el árbol y las rocas, donde ya hemos tenido desprendimiento. Por tanto, la función del Gobierno es velar por la seguridad de las personas y por eso es que se cerró la avenida España y hemos aperturado al transporte público y a los camiones".

En ese contexto, se han establecido coordinaciones con Carabineros para permitir la circulación en períodos de mayor demanda, con el objetivo de disminuir los efectos de la restricción sobre quienes utilizan a diario esta conexión entre ambas comunas.

Así, una de las nuevas medidas contempla modificar el sentido de circulación de calle 18 de Septiembre, arteria que conecta con Av. España, para generar una alternativa de desplazamiento para quienes circulan desde los sectores de Amunátegui y Portales. Para implementar esta modificación, sin embargo, primero será necesario instalar elementos de protección en el punto de conexión con la avenida España.

"Tenemos que colocar barreras de contención, a objeto de proteger los vehículos que salen de la calle 18 de Septiembre a Av España y evitar una colisión de los que vienen por Av. España desde Valparaíso. Eso va a ser en el día", explicó el delegado.

Justamente por esta situación, minutos antes de las 14:00 horas se produjo esta interrupción de la circulación, por lo que la avenida España permaneció cerrada nuevamente hasta después de las 15:00 horas. El corte se realizó precisamente para permitir la instalación de las barreras de contención anunciadas por Millones.

A las medidas de tránsito se sumará la instalación de nuevos elementos físicos de protección en la zona afectada: seis nuevos camellones fueron adquiridos mediante recursos de emergencia y ya están siendo trasladados desde la región Metropolitana, debido a que no hay disponibilidad de estos elementos en la región.

"El día lunes van a llegar 50 barreras plásticas que también las vamos a extender", detalló la máxima autoridad de Gobierno en la región, quien también adelantó que se sumaría durante la próxima semana la intervención del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que contempla la incorporación de otros 15 camellones para reforzar la protección del sector y permitir el desarrollo de las obras en condiciones más seguras.

Sobre estas estructuras de 2x2 metros y 3 toneladas de peso, Millones explicó que servirán "para hacer una gran muralla y permitir que se trabaje con seguridad para la empresa, para sus trabajadores, pero también para quienes transiten".

El delegado también adelantó que las medidas de tránsito tendrán ajustes de acuerdo con las condiciones que se observen en terreno y a las instrucciones que adopte Carabineros. Entre esos cambios se contempla adelantar el horario en que se restringirá nuevamente el paso de vehículos particulares, mientras durante los períodos de mayor flujo se evaluará la apertura regulada de la avenida España.

Al respecto, expresó que "el paso de los vehículos particulares después de las 10 de la noche hoy día lo vamos a bajar a las 8, pero con criterio de Carabineros. Esto ya no es una facultad de las Seremi ni de la Municipalidad, para ir dando los pasos en las horas peak, de modo que las personas que transitan de Valparaíso a Viña puedan irse por Recreo, Valparaíso, Amunategui o en las horas peak por el tránsito de Av. España, regulando la velocidad, que no va a ser de más de 40 kilómetros por hora".

Junto a llamar a los automovilistas a considerar las restricciones y rutas alternativas mientras se mantienen las condiciones de riesgo en el sector, destacando que las medidas implementadas ya han permitido mejorar el desplazamiento durante los períodos en que se habilita el tránsito, Millones se refirió a las lluvias que se avecinan y a su eventual impacto en las condiciones de la principal arteria entre Valparaíso y Viña.

"Yo creo que ese tipo de barreras nos van a permitir mantener el tránsito abierto. De todas maneras, las lluvias de hoy y del fin de semana son menores, pero aún así, con estas medidas que estamos implementando –esta barrera de muralla de alto peso y más la continuación con las barreras que estamos colocando– van a permitir una fluidez en el tránsito. De todas maneras Carabineros está facultado para hacer algún tipo de ajuste si fuese necesario", subrayó la autoridad gubernamental.

De esta manera, se mantiene el cierre parcial y la apertura regulada de la avenida España como principal medida de seguridad ante el riesgo de nuevos desprendimientos, mientras se prepara la instalación de camellones y barreras de contención adicionales, una estrategia que contempla combinar estas obras de protección con horarios de apertura definidos junto a Carabineros, buscando compatibilizar la seguridad de quienes circulan por el sector con la necesidad de mantener una conexión expedita.

PURANOTICIA